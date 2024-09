ICT & Kengetallen | “Accountant, adem meer door je neus!”

Dominique Wouters begon haar carrière in de accountancy, maar ontdekte al snel een andere passie: ademhaling. Tegenwoordig is ze ademcoach en behandelt ze onder andere haar voormalige vakgenoten.

“Soms noem ik mezelf voor de grap een “zweefteef””, lacht Dominique Wouters, “omdat ik weet dat som­migen mij zo zien. Maar zweverig ben ik juist niet. Mensen die veel in hun hoofd zitten, die zweven! Ademhaling gaat juist over je lijf. Veel mensen beseffen dat niet; ze hebben nooit nagedacht over ademhalen, omdat ze denken dat het vanzelf gaat. En dat klopt, maar of ze “goed” ademen is een andere vraag. Met een betere ademhaling kun je veel ten goede veranderen: beter slapen, meer concentratie, minder stress – allemaal zaken die voor accountants heel relevant zijn.” Wouters weet dit uit eigen ervaring. Na haar middelbare school koos ze voor een studie accountancy en trad in dienst bij Witlox Van den Boomen, met het doel haar RA-titel te behalen. Vol goede moed begon ze aan Tilburg University, maar ontdekte al snel dat dit toch niet helemaal bij haar paste. “Ik wilde graag met mensen werken en dacht dat ik dit als registeraccountant zou kunnen doen. Maar ik besefte dat accountancy niet was wat ik echt wilde met mijn leven.”

Slaap- of concentratieklachten

Wouters kreeg stressklachten en tijdens de eerste coronagolf werd ze ernstig ziek. Hoewel ze herstelde, bleef ze vage lichamelijke klachten houden. Omdat ze altijd al last had van luchtwegproblemen, besloot ze zich te verdiepen in ademhaling. “Ik volgde een cursus over de adem en binnen enkele weken waren mijn klachten verdwenen”, vertelt ze. “Toen ben ik alles gaan bestuderen wat er bestond over dit onderwerp.” Nu heeft ze haar eigen praktijk, praktijk DO, en behandelt ze iedereen, hoewel ze relatief veel accountants vanuit haar oude netwerk aantrekt. “Zij komen vaak met slaap- of concentratieklachten en vrijwel iedereen ervaart veel stress in zijn werk. Sommige cliënten willen fitter worden, andere zoeken meer balans. Zeker accountants zijn veel met hun hoofd bezig. Gelukkig zie je in de accountancy de tendens om buikgevoel een grotere rol te geven. Cijfers moeten kloppen, maar ook goed voelen. Soms twijfel je zonder directe aanleiding en dat is wanneer gevoel een rol speelt.”

In haar nieuwe beroep komt Wouters achtergrond in de accountancy goed van pas. “Bij de intake van nieuwe cliënten werk ik heel planmatig en analytisch. Het is echt “connecting the dots”. En een bijkomend voordeel is dat ik mijn eigen boekhouding kan doen.”

Een tip

Heeft ze, tot slot, nog een tip voor accountants? “Adem meer door je neus en minder door je mond. Als je veel door je mond ademt, krijg je te veel lucht binnen. De mondademhaling is gekoppeld aan het borstgebied dat nodig is bij fysieke inspanning of stress. Als je op kantoor veel door je mond ademt, gaat je lichaam onnodig in een stressmodus en blijf je continu gespannen.”

