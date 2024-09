Organisaties met honderd of meer werknemers zijn vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van hun werknemers.

De Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM), maakt deel uit van de inspanningen om de CO 2 -uitstoot in Nederland te verminderen. Aanvankelijk was invoering op 1 januari 2024 voorzien, maar dat is opgeschoven.

Uiterlijk op 30 juni 2025 moeten organisaties met honderd of meer werknemers gegevens over 2024 bij RVO indienen. De rapportage is bedoeld om inzicht te krijgen in de CO 2 -uitstoot van werkgerelateerde mobiliteit, die samen goed is voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland. Dit helpt bij het ontwikkelen van beleid om de uitstoot te verminderen, is de gedachte.

Voorbereiding en inzending

Werkgevers moeten weten wat het totaal aantal kilometers is dat werknemers afleggen voor zakelijk verkeer en woon-werkverkeer. Daarnaast moeten ze het jaartotaal aan kilometers verdelen naar vervoermiddel en brandstoftype.

De rapportage kan worden ingediend via een onlineformulier. Organisaties moeten hiervoor inloggen met eHerkenning (minimaal niveau eH2+ met machtiging RVO-diensten). Er is een uitgebrei­de handleiding beschikbaar om te helpen de benodigde gegevens te verzamelen en in te dienen. Er kunnen nu al vrijwillig gegevens worden inge­diend, ook als organisaties minder dan honderd werknemers hebben. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan omgevingsdiensten, maar kunnen worden gebruikt voor onderzoek, mits er toestemming voor wordt gegeven op het online­formulier.

Controle

Omgevingsdiensten zijn verantwoordelijk voor de controle op de rapportageverplichting. Zij contro­leren of organisaties de verplichte rapportage indienen en helpen bij het naleven van de milieu­wetgeving. Uiterlijk 30 juni 2025 sturen organisaties de gegevens in over de tweede helft van 2024, of heel 2024. Op het onlineformulier kan worden aangegeven voor welke van de twee opties wordt gekozen. Vanaf 2026 is jaarlijkse rapportage verplicht.

Handreikingen voor werkgevers

Werkgevers kunnen bijdragen aan minder CO 2 -uitstoot door werknemers te stimuleren thuis te werken, met het openbaar vervoer te reizen, de fiets te gebruiken of een elektrische auto te rijden. Voor vragen en problemen bij het invullen van het formulier kunnen organisaties contact opnemen met de verantwoordelijke instanties. Daarnaast zijn er op rvo.nl handleidingen en veelgestelde vragen beschikbaar om het proces te vergemakkelijken.

Er zijn speciale handreikingen voor sectoren zoals de uitzendbranche en de verpleeg- en verzorgingshuizen. Deze documenten bieden specifieke richtlijnen voor het verzamelen van de benodigde gegevens. Met de juiste voorbereiding en door de beschikbare hulpmiddelen te gebruiken, kunnen organisaties zich klaarstomen om te voldoen aan deze nieuwe verplichting.

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema ICT en kengetallen. Dit magazine is verschenen in september 2024. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av2-2024-ict-en-kengetallen