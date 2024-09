ICT & Kengetallen | Gouden bergen?

De wereld van accountancy staat aan de vooravond van een ingrijpende transformatie. Waar in het verleden geen ruimte was voor grote investeringen in IT, omdat de partners de winst vaak grotendeels afroomden, lijkt de komst van private equity deze dynamiek te veranderen.

Er wordt nu serieus gekeken naar investeringen in ICT en AI, iets wat de sector hard nodig heeft. Immers, dat is het verhaal dat ik steeds teruglees in al die persberichten.

Private equity ziet de enorme potentie van technologie in de accountancybranche en is bereid kapitaal te injecteren. Dit opent onder andere de deur naar automatisering van de assurancepraktijk, een ontwikkeling die niet alleen de efficiëntie zal verhogen maar ook de kwaliteit van de dienstverlening zal verbeteren. Denk aan geavanceerde AI-systemen die complexe data-analyses uitvoeren en nauw­keurige controlewerkzaamheden verrichten. Dit bespaart tijd en verkleint de kans op menselijke fouten.

De rol van de accountant verandert hierdoor aanzienlijk. Waar voorheen veel tijd werd besteed aan routinematige controlewerkzaamheden, komt er nu meer ruimte voor de nieuwe taken van de accountant, zoals CSRD en fraude. Dit stelt accountants in staat hun expertise en ervaring optimaal in te zetten, niet meer gestoord door een gebrek aan capaciteit.

De investeringen in ICT en AI betekenen ook dat kantoren moeten gaan nadenken over hoe ze hun personeel opleiden en bijscholen. Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker en accountants zullen moeten leren omgaan met nieuwe tools en technologieën. Dit vraagt om een proactieve houding en een bereidheid te veranderen en te leren.

De komst van private equity markeert een nieuw tijdperk voor de accountancysector. De focus verschuift van kortetermijnwinsten naar langetermijninvesteringen in technologie en innovatie. Dit biedt enorme kansen voor groei en ontwikkeling, zowel voor kantoren als voor hun klanten.

Kortom, de investeringen in ICT en AI gaan de accountancysector ingrijpend veranderen. Het is een kans om processen te optimaliseren, de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en een toekomstbestendige sector te creëren. De gouden bergen zijn binnen handbereik, of droom ik nu te veel?

Fou-Khan Tsang RA is voorzitter van de raad van bestuur van Alfa Accountants & Adviseurs. Hij schrijft deze column op persoonlijke titel.

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema ICT en kengetallen. Dit magazine is verschenen in september 2024. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av2-2024-ict-en-kengetallen