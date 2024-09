ICT & Kengetallen | Van experimenteren kun je leren

Begin 2015 verscheen de allereerste nieuws­brief van Accountancy Vanmorgen. Destijds hadden we nog zero nieuwsbrief abonnees en nauwelijks bereik. Hoe anders is dat nu!

In bijna tien jaar tijd is AV uitgegroeid tot een platform met ruim 17.000 nieuwsbrief­ abonnees, gemiddeld 300.000 website­ bezoekers per maand en meerdan 15.000 LinkedIn ­gebruikers. Bovendien hebben we onze horizon verbreed met Fiscaal Vanmorgen (2017), Salaris Vanmorgen (2019) en Pensioen Vanmorgen (2021).

Ging alles vanzelf? En lukte alles wat we deden? Zeker niet. We hebben initiatieven gehad die niet aansloegen, evenementen georganiseerd die de begroting onder druk zetten en geïnvesteerd in tools die achteraf bezien niet bij ons pasten. Maar juist deze minder goed lopende initiatieven zorgden ervoor dat AV groeide. Ze dwongen ons om te leren en te blijven innoveren.

Deze benadering kun je ook toepassen op AI in de accountancy, een onderwerp dat in de artikelen in dit magazine meerdere keren naar voren komt. AI biedt veel mogelijkheden voor accountants, maar ik merk dat veel administratie­ en accountantskantoren niet weten waar en hoe ze moeten beginnen. Nart Wielaard, schrijver/spreker op het snijvlak van maatschappij, technologie en bedrijfsleven, raadt administratie­ en accountantskantoren die hier tegenaan lopen aan te beginnen met experimenteren. “Stel een beleidsdocument op dat richtlijnen biedt voor het gebruik van AI. Zorg ervoor dat je de data van klanten alleen verwerkt binnen veilige systemen en benadruk dat de gebrui­ker altijd verantwoordelijk blijft voor het resultaat. Blijf kritisch en gebruik technologie om je werk te verbeteren, niet om het volledig over te nemen”, zegt hij in het interview in dit magazine.

Net zoals Accountancy Vanmorgen zich in bijna tien jaar heeft ontwikkeld én nog steeds ontwikkelt door te experimenteren, kun je als administratie­ of accountantskantoor ook beginnen met het integreren van AI. Hou daarbij ook deze tip van Nart in je achter­ hoofd: begin met relevantie en wees geen pinguïn.

Anja van Hout, hoofdredacteur Accountancy Vanmorgen

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema ICT en kengetallen. Dit magazine is verschenen in september 2024. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av2-2024-ict-en-kengetallen