ICT & Kengetallen | Compleet pakket biedt meer dan alleen een boekhoudoplossing

Wat zich bij zijn marktintroductie liet zien als een robuuste cloudoplossing voor boekhoudkundige taken, is uitgegroeid tot een uitgebreid pakket dat inspeelt op de behoeften van de moderne accountant en onder­nemer. Dat is min of meer in vogelvlucht de ontwikkeling van Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer.

Twinfield Boekhouden is ontworpen om efficiëntie te maximaliseren met doorgeautomatiseerde processen en intuïtieve functies. Deze automatisering helpt accountants tijd te besparen en zich te concentreren op waardevolle adviesdiensten voor klanten. Bovendien staat gegevensbeveiliging centraal in Twinfield Boekhouden, met ingebouwde functies die ervoor zorgen dat gevoelige financiële informatie veilig wordt beheerd en opgeslagen.

Twinfield DossierFlow

De nieuwste toevoeging aan de Twinfield-familie is Twinfield DossierFlow, een oplossing die inspeelt op de uitdagingen rondom dataverzameling binnen accountancykantoren. De applicatie is ontwikkeld om de versnipperde en vaak onveilige dataverzameling aan te pakken die in veel kantoren voorkomt. “Data komen via tal van kanalen binnen. Via mail is een gebruikelijke vorm, maar dat gebeurt ook via WhatsApp bijvoorbeeld, een sms’je of gewoon via een telefoontje”, zegt David de Haan, salesmanager Twinfield Boekhouden bij Wolters Kluwer. “Er worden Teams-meetings gehouden, er worden documenten overgedragen via Dropboxen, noem maar op. Probleem is bovendien dat al die informatie verspreid in de organisatie wordt opgeslagen. En heb je informatie nodig, dan is het soms een hele heisa om de geschikte data weer boven tafel te krijgen, wat leidt tot inefficiëntie en een hogere werkdruk. Twinfield DossierFlow is bedoeld om alle gegevens op één plek te centraliseren en de communicatie te stroomlijnen.”

Besparingen en efficiëntie

Het stroomlijnen van informatie biedt veel voordelen, waaronder een duidelijke tijdsbesparing. “Bij aangiftes kunnen accountants tot zeventig procent sneller werken dankzij de geautomatiseerde processen en gestroomlijnde communicatie. De applicatie maakt het mogelijk verschillende processen binnen één systeem te beheren, wat niet alleen zorgt voor meer efficiëntie, maar ook voor meer nauwkeurige en betrouwbare gegevens. Wat met DossierFlow ontstond, is een tool waarmee gebruikers gestructureerd en eenvoudig vragenlijsten kunnen afwerken om informatie of documenten af te handelen, waaronder (PBC)lijsten voor IB-aangifte, de jaarrekening, on-boarding van nieuwe klanten of ESG-rapportage.”

Een ander voordeel van Twinfield DossierFlow is de mogelijkheid eenvoudig aanpasbare templates te creëren. De Haan: “Deze templates kunnen generiek of klantspecifiek worden gemaakt, waardoor accountants de flexibiliteit hebben om hun vragen­lijsten af te stemmen op de specifieke behoeften van elke klant. Dit gebruiksgemak zorgt ervoor dat accountants zelfs zonder technische kennis, gemakkelijk vragenlijsten kunnen opstellen en beheren.”

Toekomstgerichte innovaties

Met Twinfield DossierFlow voegt Wolters Kluwer een efficiencyverbeteraar toe aan het productportfolio met Twinfield Boekhouden, Basecone en Alure. Wolters Kluwer wil met nieuwe innovaties blijven inspelen op veranderende behoeftes in de markt. Efficiëntie, veiligheid en gebruiksgemak blijven daarbij telkens uitgangspunt. Voor klanten die het implementeren van software uitdagend vinden is uitgebreide training en ondersteuning beschikbaar.

Wat Twinfield Boekhouden onderscheidt van andere boekhoudpakketten is de klantgerichte aanpak van Wolters Kluwer. Het bedrijf streeft ernaar een partner te zijn voor zijn klanten, niet slechts een softwareleverancier. Dit betekent dat er actief wordt meegedacht over de uitdagingen en behoeften, en dat er oplossingen worden geboden die verdergaan dan enkel boekhouden. De Haan: “Wij willen ons vooral focussen op customer­succes. Dat gaat dus verder dan uitsluitend software leveren. We willen bouwen aan een sterke en duurzame relatie. We staan naast onze klanten en voorzien hen van de beste tools en inzichten, zodat klanten niet alleen in staat zijn hun dagelijkse werkzaamheden te verbeteren, maar ook hun algehele bedrijfsvoering kunnen optimaliseren.”

Klantcase

Bart van den Bosch is teamleider Accountancy bij Van Oers. Deze dienstverlener heeft vijf kantoren in Brabant, en levert onder andere accountancydiensten en belastingadvies. “We proberen voorop te lopen op het gebied van digitalisering. Hoe meer je digitaliseert, hoe meer data je hebt. Hoe kunnen klant en accountant die data gestructureerd en veilig uitwisselen? Het zijn vaak vertrouwelijke gegevens en je hebt te maken met de AVG en privacy. Twinfield DossierFlow helpt ons klantdata juist uit te vragen en compleet te ontvangen.”

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema ICT en kengetallen. Dit magazine is verschenen in september 2024. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av2-2024-ict-en-kengetallen