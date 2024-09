ICT & Kengetallen | “IT geen afdeling, maar een bloedgroep”

Lansigt verlegde 2,5 jaar geleden de focus van technisch gestuurde IT naar functioneel gestuurde IT. Partner bij Lansigt Machiel Roos en belastingadviseur Wim van Groningen vertellen over de positieve effecten.

Het was een hele reis, maar ze plukken bij Lansigt nu echt de vruchten van de keuzes die destijds zijn gemaakt. Machiel Roos: “Als racefietser zou ik zeggen dat we met IT een demarrage hebben gemaakt van “de bus” naar het “peloton”. In vergelijking met andere accountantskantoren zitten we soms al in de kopgroep. We gaan nu door met investeren zodat we kunnen blijven meedoen in de kopgroep.”

Verandering

Dat er iets moest gebeuren meer dan twee jaar geleden was overduidelijk voor Roos: “Er viel een aantal zaken samen die de noodzaak om te veranderen hebben versterkt. Naarmate je steeds harder groeit, komt je IT namelijk ook onder druk te staan. Daarnaast verandert het IT-landschap in een razendsnel tempo, bijvoorbeeld de beweging naar de cloud die veel sectoren – zeker in de accountancy – nu maken.” Hij vervolgt: “Door die groei en beweging richting de cloud kwamen er ook nieuwe vragen op. Hoe houd je alles technisch gezien stabiel? Hoe houd je je security op orde? Tegelijkertijd regeerde ook de waan van de dag en waren we het ene na het andere brandje aan het blussen.”

Strategische benadering

De tijd van “u vraagt wij draaien” werd stap voor stap vervangen door een strategische benadering van IT met meer focus op het proces erachter, niet de techniek. Riis: “Kort gezegd betekent dat gewoon een andere manier van werken. Technische rugdekking, zoals IT-beheer en de helpdesk die we eerder intern hadden, hebben we volledig uitbesteed. Alle technische vragen komen daar eerst terecht. Een grote beslissing waarover we destijds goed moesten nadenken. Tegelijkertijd is het ook een grijze lijn: wat is nou technisch en wat is functioneel? Daaraan hebben we toen bewust meer woorden proberen te geven.” Waar het volgens hem uiteindelijk op neerkomt is dat door die bewuste scheiding van functioneel en technisch, de aandacht voor de gebruiker een centralere rol ging krijgen: “Waar de technische IT-benadering zich vooral bezighoudt met onder andere hardware en technische infrastructuur, richt de functionele benadering zich erop bedrijfsprocessen en strategische doelen van de klant te ondersteunen.”

Een nieuwe vibe

Er groeide al vrij snel een nieuwe vibe binnen Lansigt: “Er ontstonden steeds meer projectgroepen. Op het gebied van AI zag ik bijvoorbeeld steeds meer enthousiastelingen die een steentje willen bijdragen. Dat moet je natuurlijk ook stimuleren, maar er gebeurt wel wat als je die ruimte en vrijheid biedt.” Wim van Groningen signaleert hetzelfde: “Iedereen wil mee en komt met ideeën. Het is niet alleen een andere, maar ook een gave manier om naar IT te kijken. En dat heeft ook een aanzuigende werking naar potentiële medewerkers. Hen valt nu echt op van “hé, ik kom in een modern IT-landschap terecht”.” Met de vijf peilers – security, cloudstrategie, procesoptimalisatie, data en innovatie – en het credo “Laat IT voor je werken” is Lansigt haar nieuwe “IT-agenda” aan het versnellen. Roos:

“Wij vinden dat IT niet iets is van “een afdeling” of “een paar personen”. Alle collega’s doen mee, komen met ideeën, maken deel uit van een expertgroep of houden zich bezig met innovatie. En daarin nemen we ook onze klanten mee, bijvoorbeeld in gesprekken. Hoe ga je om met nieuwe tooling en wat betekent dat voor je organisatie? Op welke manier wisselen we bestanden met elkaar uit?”

Andere dimensie

Het geeft ook echt een andere dimensie aan je vak als accountant/adviseur, vertelt Van Groningen: “Om elkaar te blijven prikkelen is IT een vast onderdeel van de diverse overlegmomenten. We sparren dan, bijvoorbeeld tijdens de “samensteldagen” of ondernemingslunches, ook een half uur over IT-ontwikkeling en AI. Puur om elkaar te inspireren en te blijven prikkelen.” Pas geleden was er ook nog een cyber-securitybijeenkomst. Daarin hebben we afgesproken met Phished te werken, een trainingsplatform voor meer bewustzijn over veiligheid. Gevoed door de actualiteit rondom cyber security hebben we die keuze gemaakt. Door die functionele en strategische benadering van IT slaan we nu ook meer aan op wat er nú gebeurt.”

Die positie als koploper heeft ook een positieve werking aan de sollicitatietafel, ziet ook Wim van Groningen: “Onlangs waren we in gesprek met een startend fiscalist die tijdens de opleiding veel met AI te maken heeft gehad. Wij kunnen dan zeggen dat we een van de eerste kantoren zijn die Sdu GenIA-L, een AI-tool om slimmer te werken met wetten en jurisprudentie, mogen gebruiken. Sterker nog, we hebben er invloed op en dat is nou precies wat toekomstige medewerkers ook zoeken. Hoe kan dit nog beter voor ons werken? En wat mag ik ermee? Nou, die vrijheid krijg je nu dus bij ons.”

Meer bloedgroep dan afdeling

Veel medewerkers zitten nu in een IT-werkgroep. En dat is precies het effect dat Lansigt wilde bereiken met het verleggen van de focus naar een functioneel gestuurde IT: “Iedereen raakt vanuit zijn of haar vak IT aan. Het is nu niet meer een aparte technische afdeling, maar een bloedgroep geworden waarvan iedereen onderdeel is. Je komt elkaar daardoor overal tegen. En dat zie je ook terug in de sfeer op de werkvloer”, vertelt Wim van Groningen: “Ondernemend zijn” is een belangrijke kernwaarde binnen ons kantoor en dat is nu nog sterker geworden. We ondernemen samen en leggen daarbij de lat gelijk met wat je kunt en wilt.”

Bij Lansigt is er ook veel zelfbewustzijn merkbaar. Roos: “We kunnen niet in alles vooroplopen en durven daarover ook kwetsbaar te zijn. Er zijn nog genoeg stappen die we kunnen zetten. Maar juist door die pionierende houding die iedereen nu heeft, krijgt de organisatie meer energie. We doen het hier echt met z’n allen. Ik kan ook met recht zeggen dat we eerder een community dan een bedrijf zijn. Als je maar de ruimte krijgt en de vrijheid voelt. Buiten winnen is intern beginnen.”

