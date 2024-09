ICT & Kengetallen | Snel, betrouwbaar en veilig op de plek van bestemming

Het Nederlandse snelwegennetwerk is één van de levensaders van onze economie. We gebruiken het voor lange afstanden, maar ook het dagelijkse woon-werkverkeer. In de afgelopen decennia is ook hard gewerkt aan een breed geoutilleerde infrastructuur voor de veiligheid, met vangrails, matrixborden en verkeerscamera’s. Het werken met Standard Business Reporting (SBR) en de producten van SBR Nexus voor bijvoorbeeld de jaarcijfers is daar goed mee te vergelijken, vinden Tom Bettelheim van ING Nederland en Nesrine Dini-Meerwijk van de Rabobank. “Wij ontvangen in één keer alle benodigde gegevens op een uniforme manier. Bovendien gebeurt dat veiliger dan per mail, is de kans op fouten kleiner en kunnen we zo de doorlooptijd van een proces voor de klant verkorten.”

Even wennen

Bettelheim en Dini-Meerwijk werken al jaren met het systeem, vanuit hun functie als verantwoordelijke voor producten, (digitale) processen en systemen voor zakelijke kredietverlening. Dat ging niet meteen van een leien dakje, vertelt Bettelheim: “Het kostte tijd om alle betrokkenen, denk aan accountants, softwareleveranciers en ons als banken samen met SBR Nexus de voordelen te laten inzien en werkprocessen te veranderen.” Dini-Meerwijk: “Zo is het XBRL-formaat, in tegenstelling tot een pdf, niet leesbaar voor de accountant. Wennen aan dat idee, de voordelen ervaren en een nieuwe werkwijze inrichten kost tijd. Bovendien waren er drempels: zo bood niet elke softwareleverancier oplossingen om de jaarrekening eenvoudig te delen via SBR. Daardoor leek de “oude weg”, het mailen van een pdf, ook prima te werken.”

In één keer goed

Maar de moderne snelweg heeft een inhaalslag gemaakt. “Er is hard gewerkt aan verbetering, versnelling en versimpeling”, vertelt Dini-Meerwijk. “Zo kan de accountant inmiddels met bijna elk softwarepakket een jaarrekening via SBR aanleveren, meestal met één druk op de knop en binnen korte tijd.” “Bovendien checkt het systeem meteen of de jaarrekening alle gegevens bevat die de bank nodig heeft. Is dat niet het geval, dan kun je niet versturen”, voegt Bettelheim toe. Zo voorkomen we dat wij later met de klant, en de klant met de accountant moet mailen voor een nieuwe jaarrekening. We gaan dus van soms negen of tien keer heen en weer mailen tussen alle betrokkenen naar in één keer goed aan­leveren.”

Groene snelweg

Daarnaast is aanleveren via SBR een stuk duurzamer. Bettelheim: “Behalve dat je minder heen en weer mailt, komt de jaarrekening nu in één keer op de juiste plaats. Dat weet je zeker, want je

bent niet meer afhankelijk van een e-mailbox van een afdeling of een persoon, die het weer moet doorsturen. Kortom, geen tien rotondes, maar direct de juiste afslag op de snelweg. Dat scheelt enerzijds een heleboel “omrijden” met mails met grote bijlagen en anderzijds in de belasting van grote hoeveelheden data die op servers worden opgeslagen.”

Vlotter en gerichter

Ook de ondernemer heeft profijt van de nieuwe standaard. “SBR zorgt voor meer gemak en minder foutgevoeligheid: medewerkers hoeven data niet meer handmatig over te typen in het interne systeem van de bank”, vertelt Nesrine Dini-Meerwijk. “Omdat het systeem al heeft gecontroleerd of alle benodigde gegevens compleet zijn en ze gestructureerd en gestandaardiseerd aanlevert, scheelt dat veel tijd voor onze adviseurs. Dat verkort de doorlooptijd van de jaarlijkse revisie, maar ook aanvragen voor een nieuw krediet of een aanpassing in een bestaand krediet.” Tom Bettelheim vult aan: “Door deze automatiseringsslag kunnen adviseurs op de inhoud verschil maken voor klanten en ook kleinere ondernemers bedienen met gericht advies bij complexere vraagstukken.”

Nieuwe standaard

Naast het aanleveren van de jaarcijfers via SBR verwachten Bettelheim en Dini-Meerwijk dat de nieuwe standaard de komende jaren voor meer producten beschikbaar komt. “We gebruiken de producten van SBR Nexus ook al voor vastgoedtaxaties, de standaardbankverklaring en huurinformatie voor ondernemers. Maar we willen dit ook uitbreiden naar andere producten, bijvoorbeeld de aangifte inkomstenbelasting en de gecombineerde jaarrekening als vervanger van de consolidatiestaat”, vertelt Bettelheim. Dini-Meerwijk kijkt nog verder vooruit: “Grote beursgenoteerde ondernemingen moeten al verplicht verslag uitbrengen over duurzaamheidsbeleid en prestaties. Dat gaat vanaf boekjaar 2025 en 2026 voor meer bedrijven gelden. SBR Nexus heeft het potentieel om ook op dit onderdeel te rapporteren.”

Proactief in gesprek

Terug naar 2024, waarin het najaar is begonnen en veel accountants en administratiekantoren afspraken maken met hun klant voor volgend jaar. “Dit is een uitgelezen moment om de ondernemer te infomeren over de voordelen van aanleveren via SBR”, vindt Nesrine Dini-Meerwijk. Het gebruik van SBR is ook een kans om proactief het gesprek aan te gaan over digitale dienstverlening in het algemeen, tipt Tom Bettelheim. Zo kun je afspraken maken over hoe je het aanleveren via SBR eenvoudig en snel kunt verzorgen voor bedrijven. Want ook klanten willen graag de snelweg gebruiken. Sterker nog, over een paar jaar wil waarschijnlijk niemand meer over die hobbelige N-wegen rijden.”

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema ICT en kengetallen. Dit magazine is verschenen in september 2024. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av2-2024-ict-en-kengetallen