ICT & Kengetallen | Zijn de klanten van jouw kantoor ESG-proof?

Al meer dan 35 jaar ontwikkelt Caseware accountancy- en bedrijfssoftware die financieel professionals helpt bij verslaglegging. De sofware­oplossingen geven inzicht en laten klanten effec­tiever werken. In oktober 2023 heeft Caseware de ESG-app toegevoegd aan haar portfolio. De tool helpt onder andere accountants, juristen en kwaliteitsmanagers bij de materialiteitsanalyse en bij het genereren van duurzaamheidsverslagen. Leon van Uffelen, salesmanager accountancy in Nederland: “Wij willen accountants faciliteren bij hun werkzaamheden. Wat wij merken is dat veel accountantskantoren en hun klanten hulp nodig hebben bij ESG, in de breedste zin van het woord.” Environmental, Social, and Governance (ESG) is een systeem waarbij bedrijven worden beoordeeld op hun duurzaamheidsprestaties op basis van de Corporate Sustainability Reporting Directive. De implementatie van de regelgeving verloopt geleidelijk. De eerste bedrijven zullen over boekjaar 2024 een ESG-rapportage moeten opstellen.

Inzichtelijkheid

Om de duurzaamheidsprestaties goed in kaart te brengen, is in nauwe samenwerking met Caseware Duitsland de ESG-app ontwikkeld. De app is het antwoord op veelgestelde vragen over wat er moet worden gerapporteerd, waar de informatie vandaan moet komen en hoe dat helder in kaart kan worden gebracht. Heike Kramer, business development manager Duitsland: “Met de app bieden we een digitaal platform waar de accountant en het bedrijf samen kunnen werken om alle onderdelen op het gebied van milieu, sociaal, en governance vast te leggen.” Van Uffelen vult aan: “Voor de ESG-rapportage heb je informatie nodig uit het gehele bedrijf. Omdat medewerkers vaak niet allemaal samen in een kantoor werken, kunnen ze de data verzamelen in de app.” Centraal in de ESG-app staan de twaalf European Sustainability Reporting Standards (ESRS). “De app maakt inzichtelijk welke ESG-onderwerpen voor bedrijven belangrijk zijn en over welke specifieke onderwerpen die daaruit volgen ze moeten rapporteren”, legt Heike Kramer uit. “De materialiteitsanalyse werkt daarom context sensitief. Dat betekent dat de gebruikers stap voor stap door het proces worden geleid. Is een van de ESG-onderwerpen relevant, dan volgt een verdiepende vragenlijst waarbij de antwoorden in een derde stap in het rapport terechtkomen. Is dat niet het geval dan blijven de vragen over dat onderwerp achterwege.”

Rol accountant

De ESG-app is cloud-based en overal op ieder apparaat te gebruiken. Meerdere mensen kunnen tegelijk in de app werken. Qua rollen en rechten wordt in de tool van Caseware onderscheid gemaakt tussen een adviserend en een controlerend accountant. De adviserend accountant heeft schrijfrechten en kan samen met de medewerkers uit het bedrijf de ESG-duurzaamheidsrapportage opstellen. De auditor heeft leesrechten om alle stappen van de inhoud van een rapport te kunnen herleiden naar de materialiteitsanalyse en kan alleen data downloaden en stukken overnemen in de jaarrekening. De app maakt het mogelijk een compleet rapport in PDF-formaat te creëren of per stakeholder relevante informatie te bundelen. Daarnaast kunnen de gegevens ook worden uitgewisseld in XBRL-formaat. Naast het rapporteren en controleren wordt adviseren over ESG een belangrijke taak van de accountant, volgens Leon van Uffelen: “Wat zijn de uitkomsten van de ESG-rapportage en wat betekent dat voor het bedrijf? Waar liggen kansen en waar niet? De accountant moet dit kunnen vertalen naar de klant en de stakeholders.”

Strategische voordelen

Verantwoording afleggen over de milieu-, sociale en bestuursaspecten van je bedrijf is op termijn verplicht. Toch kan openheid over deze onder­werpen ook een strategisch doel dienen als je vertrouwen wilt opbouwen met andere stake­holders. Een bekend fenomeen is dat jongere generaties medewerkers duurzaamheid een belangrijk thema vinden. Ze kijken niet alleen naar salariëring, maar zoeken ook werk waarin ze kunnen bijdragen aan maatschappelijke en milieugerichte doelen. Heike Kramer: “Ook investeerders en kredietverleners nemen duurzaamheidsaspecten vaker mee in de beoordeling van financieringsvragen van bedrijven. Daarnaast kan het een rol spelen bij het herkennen en aanpakken van onder andere milieurisico’s.”

Hoewel de ESG-verplichting niet direct voor iedereen gaat gelden, wil dat volgens Leon van Uffelen niet zeggen dat kleinere bedrijven de regelgeving links kunnen laten liggen. “Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen op korte termijn toch met CSRD te maken krijgen. Bijvoorbeeld als toeleverancier van een CSRD-plichtige onderneming.” Vroegtijdig inzicht krijgen in milieu-, sociale en bestuursaspecten van je onderneming loont de moeite. Volgens Caseware hoef je daarmee niet te wachten totdat de regelgeving voor jouw onderneming relevant wordt. Voor wie wil weten of klanten ESG-proof zijn, heeft Heike Kramer nog wel een tip: “Ook al ben je pas in 2026 verplicht te rapporteren over 2025, ik kan iedereen aanraden nu al te beginnen met het instellen van het proces. De app kan bijvoorbeeld helpen inzicht te krijgen in hoe je er nu voor staat. Het helpt te achterhalen welke onderwerpen relevant zijn, waar en bij wie welke informatie moet worden opgehaald en het geeft inzicht in waar verbeteringen mogelijk zijn. Door nu alvast te testen, kom je niet voor onverwachte verrassingen te staan.”

