Europese Commissie start inbreukprocedure tegen Nederland vanwege trage implementatie CSRD

De Europese Commissie heeft Nederland officieel in gebreke gesteld vanwege de vertraging in de implementatie van de CSRD-richtlijn. De deadline voor omzetting in nationale wetgeving was 6 juli 2023, maar het implementatiewetsvoorstel is nog niet eens bij de Tweede Kamer ingediend.

De Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht ondernemingen om uitgebreid te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Het Nederlandse wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken, kreeg eind augustus weliswaar een blanco advies van de Raad van State, maar verdere stappen ontbreken.

In het voorstel worden vooral regels opgenomen over de assurance van de duurzaamheidsinformatie door accountants. De verslaggevingsregels zelf zijn vastgelegd in een ontwerp voor een algemene maatregel van bestuur (AMvB), dat in juni ter beoordeling naar het parlement is gestuurd.

Beide Kamers hebben echter nog veel vragen over de voorgestelde regels. De Tweede Kamer stelde in juli een reeks vragen die nog niet zijn beantwoord. De Eerste Kamer stuurde op 25 september een uitgebreide lijst vragen naar staatssecretaris Struycken, met name over de uitvoeringskosten en de praktische gevolgen van de nieuwe regels. De Eerste Kamer verwacht uiterlijk op 23 oktober antwoorden.

Meer lidstaten

.Nederland is niet de enige lidstaat die door de Europese Commissie wordt aangepakt. Ook 16 andere EU-landen, waaronder Duitsland, België en Spanje, hebben de deadline gemist. De Europese Commissie benadrukt in een persbericht dat een snelle invoering van de CSRD essentieel is voor een geharmoniseerde duurzaamheidsrapportage binnen de EU. Zonder deze regels kunnen beleggers geen goed geïnformeerde beslissingen nemen over de duurzaamheid van ondernemingen.

De betrokken lidstaten hebben nu twee maanden om de implementatie van de richtlijn af te ronden. Als dat niet gebeurt, kan de Europese Commissie de zaak doorzetten naar het Europees Hof van Justitie.

Bron: Eumedion