Modaal inkomen nu € 3.307,02

Het minimumloon steeg in dezelfde periode met 3,09%. Dit blijkt uit de eerste Loonindex van Van Spaendonck, gebaseerd op unieke data uit Loket.nl, waarin meer dan 1,2 miljoen geanonimiseerde loonstroken per maand van 145.000 Nederlandse bedrijven worden verzameld.

Stijging van 27,5%

Sinds 2018 is het modale inkomen met 27,5% gestegen. Dit percentage loopt vrijwel gelijk met de inflatie over deze periode, die 27,9% bedroeg. Dit geeft aan dat de inkomensgroei over de afgelopen jaren in grote lijnen gelijkloopt met de stijgende kosten van levensonderhoud.

Hoogste inkomens

Werknemers tussen de 43 en 47 jaar blijken gemiddeld het hoogste inkomen te hebben. In deze leeftijdsgroep ligt het inkomen op € 3.684,21. Ook regionaal zijn er significante verschillen. Werknemers in de provincie Utrecht verdienen gemiddeld het meest, gevolgd door Noord-Holland en Zuid-Holland. In Utrecht ligt het inkomen 6,8% hoger dan het landelijke gemiddelde. Aan de andere kant van het spectrum vinden we Zeeland, waar de inkomens maar liefst 15,0% lager liggen dan in Utrecht.

Retail en horeca

Uit het onderzoek blijkt dat de bestbetaalde functies te vinden zijn in de bestuurskamers. Partners, CEO’s, CFO’s en andere directieleden behoren tot de topverdieners, gevolgd door commerciële functies zoals commercieel directeuren en sales directors. Deze functies zijn met een vergelijkbaar percentage gestegen als het modaal inkomen, namelijk 1,19%. Werknemers met de laagste inkomens vinden we terug in de retail, horeca en bij seizoenarbeiders, die veelal rond het minimumloon verdienen.

Kappersbranche

De grootste loonstijging zien we in de kappersbranche, waar een cao-verhoging op 1 juli 2024 zorgde voor een inkomensstijging van maar liefst 12%. Ook in de glastuinbouw en bij pluimvee cao’s waren significante loonstijgingen zichtbaar. Medewerkers in deze sectoren zagen hun loon met respectievelijk 7,8% en 6,4% toenemen.

Over het onderzoek

Voor deze eerste Loonindex zijn 1,2 miljoen verloningen per maand geanalyseerd, afkomstig van Loket.nl. Het gaat hierbij om daadwerkelijk uitbetaalde lonen tot en met september 2024. Ongeveer de helft van alle medewerkers in Nederland vallen onder een cao. Alle andere medewerkers vallen onder bedrijfseigen regelingen. Niet alle sectoren maken gebruik van deze software. Bepaalde sectoren, waar onvoldoende data beschikbaar was, zijn buiten beschouwing gelaten.

CBS

Het CBS ziet dat cao-lonen in het derde kwartaal van 2024 met 6,8 procent zijn gestegen ten opzichte van het derde kwartaal in 2023. In de Loonindex van Van Spaendonck, waar naar daadwerkelijk uitbetaalde salarisdata is gekeken, laat een iets gematigder beeld zien. Uit dit onderzoek blijkt dat cao-lonen met 6,44 procent zijn toegenomen. Ook werknemers zónder cao profiteren van een loonstijging, maar die is met 4,26 procent wel aanzienlijk lager. Dat wil niet zeggen dat de werknemers met cao per definitie meer verdienen. Het modaal inkomen van werknemers met cao ligt in het derde kwartaal op 3.193 euro, terwijl werknemers zonder cao uitkomen op een modaal inkomen van 3.740 euro.

In dit bericht wordt met modaal inkomen het meest representatieve inkomen bedoeld, waarbij de helft van NL meer en de andere helft van NL minder verdient.

Bron: Van Spaendonck