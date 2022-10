Plus 4,4%: historische loonstijging in september

De lonen van werknemers voor wie in september een nieuwe cao werd afgesloten, zijn gemiddeld met 4,4 procent gestegen. Dat is de sterkste gemiddelde toename in een maand sinds de eeuwwisseling.

De opwaartse trend in lonen houdt aan. Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers. AWVN concludeert dat de cao-onderhandelingen ondanks maatschappelijke onrust over koopkracht tot dusver over het algemeen vlot verlopen.

In september werden maar 13 nieuwe cao’s afgesloten, veel minder dan de 22 die gemiddeld in andere jaren in deze maand worden afgesloten. Het lage aantal cao’s in september is het gevolg van juist extra veel nieuwe akkoorden in de eerste helft van het jaar.

In totaal werden dit jaar tot dusver al 262 nieuwe cao’s voor 2,7 miljoen werknemers afgesloten. Deze 262 nieuwe akkoorden vormen 65 procent van de 405 cao’s die dit jaar vernieuwd moeten worden. In andere jaren is dat eind september 57 procent. De gemiddelde loonstijging over 2022 bedraagt nu 3,4 procent.

Door het afsluiten van veel cao’s in het voorjaar en de vroege zomer heeft 94 procent van alle cao-werknemers momenteel een lopende cao: 5,1 miljoen van de 5,5 miljoen werknemers. Dat is erg veel. Meestal ligt dit percentage rond de 80 procent omdat veel cao’s pas ná de einddatum worden vernieuwd.