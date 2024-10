Geen ruimere toepassing mogelijk voor lijfrenteaftrek bij stakingswinst

De in een jaar nog niet benutte ruimte voor aftrek van lijfrentepremies kan in het daarop volgende jaar alsnog worden benut voor bepaalde lijfrentepremies die binnen zes maanden na het jaar van staking worden betaald. Dat is de terugwentelingsmogelijkheid. Bij de Belastingdienst kwam de vraag binnen of die ook geldt voor lijfrentepremies die in aftrek kunnen worden gebracht op grond van de zogeheten reserveringsruimte.

Beperking in wet

Dat is niet het geval, zo luidt het antwoord. ‘De wettekst beperkt die mogelijkheid tot lijfrentepremies als bedoeld in de artikelen 3.127, vijfde lid, en 3.129 Wet IB 2001’, aldus de fiscus. ‘Doel en strekking van de terugwentelingsmogelijkheid hebben betrekking op de behaalde winst in het jaar van staking en bieden geen ruimte voor een ruimere toepassing.’

Over het algemeen kunnen binnen zes maanden betaalde lijfrentepremies nog in aftrek worden gebracht over het vorige kalenderjaar, op basis van de jaarruimte. Deze jaarruimte wordt in beginsel bepaald aan de hand van de inkomensgegevens uit het voorafgaande kalenderjaar. De wet geeft echter de mogelijkheid om de jaarruimte te berekenen op basis van het inkomen van het belastingjaar zelf indien in dat jaar de onderneming is gestaakt. Bovendien is er onder voorwaarden ruimte om stakingswinst om te zetten in een aftrekbare lijfrentepremie.

Belemmering voorkomen

Maar een lijfrentepremie die in aftrek wordt gebracht in verband met de reserveringsruimte wordt niet genoemd in artikel 3.130, tweede lid, Wet IB 2001 en kan daarom niet onder de terugwentelingsmogelijkheid vallen. ‘De mogelijkheid om stakingswinst te benutten voor een in aftrek te brengen lijfrentepremie zou worden belemmerd indien die premie al in het jaar van staking zou moeten worden afgestort. Onbekendheid met de in dat jaar behaalde (dan wel te behalen) winst maakt het niet mogelijk de omvang van de af te storten premie te kunnen bepalen. In het licht van dit doel van de terugwentelingsmogelijkheid valt niet in te zien waarom die extra tijd ook zou moeten worden gegund voor de aftrek van premies van waarvan de omvang van de aftrekruimte al vaststaat. Die ruimte is immers in het stakingsjaar zelf bekend.’

Lees hier het volledige standpunt