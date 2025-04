Europese Raad eens met uitstel CSRD-verplichtingen

Eind februari kwam de Europese Commissie met het zogeheten Omnibus-pakket, dat bedoeld is om de regeldruk te verminderen en het concurrentievermogen te vergroten. Een van de voorstellen is om de verplichting van een duurzaamheidsrapportage twee jaar uit te stellen voor bedrijven die er anders volgend jaar onder komen te vallen. Dat zijn de grote niet-beursgenoteerde bedrijven.

Stop the clock

Afgelopen week heeft de Europese Raad, waarin de regeringsleiders zitting hebben, zijn standpunt bepaald over het opschuiven van de deadline, inmiddels ook ‘stop-the-clock’-richtlijn genoemd. De lidstaten hebben zich achter het voorstel geschaard. “Het is belangrijk dat Europese bedrijven de nodige rechtszekerheid krijgen over hun rapporterings- en zorgvuldigheids­verplichtingen.” De raad is het ook eens met het voorstel om lidstaten een jaar extra te geven om de aan CSRD verwante CSDDD-richtlijn in nationale wetgeving om te zetten. Waar de CSRD ziet op rapportages, ziet de CSDDD op het doorvoeren van maatregelen waarmee bedrijven daadwerkelijk actie ondernemen om de processen op het gebied van duurzaamheid en sociale aspecten te verbeteren.

Geen standpunt over andere voorstellen

De raad laat zich niet uit over andere wijzigingen, zoals het verhogen van de drempel voor duurzaamheidsrapportage van 250 naar 1.000 medewerkers. Daarmee zou 80% van de bedrijven niet meer aan de CSRD-verplichtingen hoeven te voldoen. Die aanpassing wordt pas bekeken als het Europees parlement akkoord gaat met het uitstel.