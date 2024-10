Grant Thornton mikt op verdubbeling, houdt alle opties open

Private Equity News is onderdeel van de Dow Jones mediagroep. De nieuwswebsite meldt dat Grant Thornton Nederland overweegt met private equity in zee te gaan, en er te midden van de huidige private equity rush aan denkt om zich in de verkoopt te zetten. Om de verschillende opties te bekijken is nu een financieel adviseur aangesteld, meldt de site.

Scenario’s onderzoeken

Een woordvoerder van de Nederlandse tak van het accountantsconcern laat aan Accountancy Vanmorgen weten dat de berichtgeving gedeeltelijk niet klopt. Van verkoopbegeleiding door de adviseur is volgens het accountantskantoor geen sprake, al worden alle opties wel opengehouden: “Wat ervan klopt is dat wij een adviseur hebben. Deze hebben wij echter niet om een verkoop te begeleiden. Grant Thornton Nederland heeft een stevige groeiambitie. Wij zouden graag in omvang willen verdubbelen. Om deze groei te realiseren zijn verschillende scenario’s die wij zorgvuldig onderzoeken en waarover wij advies inwinnen. Wij houden al onze opties open. Op dit moment is er geen concrete activiteit te melden.”

Dat Grant Thornton Nederland flink wil uitbreiden liet het afgelopen zomer bij de presentatie van de jaarcijfers al weten. Over een verdubbeling werd toen nog niet gerept, wel werd toen al aangekondigd dat er naar fusie(s) of overname(s) wordt gekeken om de groei te versnellen.

VS en UK

In de Verenigde Staten ging Grant Thornton begin dit jaar in zee met investeringsgroep New Mountain Capital, die een meerderheidsbelang krijgt. Ook de Britse tak van Grant Thornton zou serieus overwegen een belang te verkopen aan private equity. Daar is ook al belangstelling voor van diverse investeerders, waaronder opmerkelijk genoeg ook Grant Thornton VS. Of Nederland volgt moet dus nog blijken.