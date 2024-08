Private equity toont interesse in Grant Thornton UK

Verschillende private equity-investeerders overwegen een belang te nemen in het Britse onderdeel van Grant Thornton, meldt de Financial Times.

Onder de potentiële bieders bevinden zich grote namen als Carlyle, Blackstone, Permira, CVC Capital Partners en Bridgepoint. De betrokken partijen mikken op een waardering van Grant Thornton UK tussen de £1 miljard en £1,5 miljard, met een formele deadline voor biedingen in september. Grant Thornton UK rapporteerde vorig jaar een omzet van £654 miljoen en een operationele winst van £146 miljoen.

Geen opsplitsing

Hoewel de interesse zich nog in een vroeg stadium bevindt, sluit Grant Thornton een deal zonder zijn auditpraktijk uit. Het accountantskantoor blijft zich inzetten als een multidisciplinair bedrijf, ondanks speculaties over een mogelijke afsplitsing van de auditpraktijk. Britse regelgeving vereist namelijk dat auditfirma’s grotendeels in handen zijn van opgeleide accountants, wat zou kunnen leiden tot het afschermen van de auditactiviteiten bij een private equity-deal.

Interesse PE in Britse accountancysector

Het biedingsproces wordt geleid door Rothschild en zou een belangrijke mijlpaal vormen voor het bedrijf, aangezien er in het Verenigd Koninkrijk nog geen vergelijkbare deals zijn gesloten binnen het segment van grote zakelijke klanten. Private equity-bedrijven tonen steeds meer interesse in de Britse accountancysector. Vooral in middelgrote en kleinere kantoren, vanwege de toenemende behoefte aan technologische investeringen en opvolgingsplanning.

