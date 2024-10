Belastingdienst overweegt opvragen zwart inkomen letselslachtoffers bij verzekeraars

De Hoge Raad oordeelde onlangs dat verzekeraars bij letselschade hun uitkering ook moeten baseren op inkomen dat nooit aan de Belastingdienst is opgegeven. De fiscus ziet daarin een mogelijkheid om zwart geld op te sporen en wil bij verzekeraars informatie gaan opvragen over letselschadevergoedingen die gebaseerd zijn op inkomsten uit zwart werk, zo bericht het FD. Met verzekeraars is contact geweest, maar er is nog geen informatieverzoek. Daar moeten eerst procedureafspraken over worden gemaakt.

80% omzet niet opgegeven

De uitspraak van de Hoge Raad uit april gaat over een eenpitter die internetkabels aanlegde bij een basisschool en tijdens zijn werk van een door de school beschikbaar gestelde ladder is gevallen. Achmea, de aansprakelijkheidsverzekeraar van de basisschool, keert uit wegens het opgelopen enkelletsel en gaat uit van een verlies van jaarinkomen van zo’n € 10.000 op grond van de jaarrekeningen. In werkelijkheid waren de inkomsten echter vijfmaal zo hoog: de man hield nogal wat omzet uit de boeken.

Bij de rechter en het gerechtshof stoot Achmea twee keer zijn neus: zwart geld moet ook worden betrokken bij de te bepalen letseluitkering. De Hoge Raad bevestigt die uitspraken: er moet worden gekeken naar het resterende arbeidsvermogen en niet naar de fiscale moraal van het letselslachtoffer. Het zwarte inkomen moet dus ook worden meegeteld, waarbij de uitkering wel moet worden gebaseerd op een eventueel netto-inkomen dat daaruit zou zijn voortgevloeid.

Privacyrecht

Als verzekeraars ook zwart geld moeten vergoeden, vormen zij een interessante informatiebron voor de Belastingdienst, die bij letselslachtoffers dan alsnog ontdoken belastinggelden kan naheffen. Het FD citeert advocaat Anke Feenstra, die in een letselschadevakblad schrijft dat zo’n verzoek kritisch moet worden getoetst. Eerder bleek bijvoorbeeld al dat de fiscus geen camerabeelden mag gebruiken om leaserijders te controleren op het privégebruik van de auto van de zaak. Dat zou in strijd zijn met het recht op privacy. Volgens Feenstra mag de fiscus ook geen fishing expeditions houden: grote hoeveelheden informatie opvragen om naar belastende gegevens te zoeken.

Verschoningsrecht

Tot slot zou ook het verschoningsrecht van (letsel)advocaten in het geding komen. Zij mogen wel informatie delen met een verzekeraar, maar kunnen ook in dat geval nog altijd hun mond houden bij eenzelfde verzoek als dat van een andere instantie komt, zoals de Belastingdienst. Er moet volgens Feenstra op worden gelet dat de Belastingdienst het verschoningsrecht niet omzeilt door gegevens op te vragen bij verzekeraars.

Bron: FD