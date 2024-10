KPMG werkt samen met Rossum aan automatisering van documentstromen

Door deze samenwerking bieden KPMG en Rossum een geïntegreerde aanpak die bedrijven volgens de betrokken partijen in staat stelt snel resultaat te behalen met documentautomatisering.

De ‘AI-first’ IDP-oplossing van Rossum ondersteunt wereldwijd meer dan 450 bedrijven bij het volledig automatiseren van hun documentstromen via één platform. Het systeem verwerkt documenten volgens land-specifieke regels en biedt geavanceerde oplossingen voor uitzonderingen, ongeacht de taal, het documenttype, het formaat of het gebruikte kanaal.

KPMG heeft naar eigen zeggen dan weer “uitgebreide expertise in procesoptimalisatie, de implementatie van cloudgebaseerde AI-technologieën en het inrichten van Shared Service Centers (SSC). Met diepgaande kennis beoordeelt KPMG de automatiseringspotentie en volwassenheid van organisaties. Dit stelt hen in staat robuuste digitale processen te implementeren die de automatisering en gebruiksvriendelijkheid via Rossum aanzienlijk verbeteren.”

De samenwerking bouwt voort op verschillende succesvolle automatiseringsprojecten die KPMG en Rossum gezamenlijk hebben gerealiseerd in sectoren zoals consumentengoederen, retail, hospitality en industriële materialen. De combinatie van geavanceerde technologie en professionele dienstverlening zorgt voor een totaaloplossing voor documentautomatisering, melden KPMG en Rossum: “AI-technologie met ongeëvenaarde nauwkeurigheid en hoge automatiseringspercentages, kostenbesparende end-to-end verwerking van transactionele documenten, gecertificeerde integraties met SAP en Coupa, evenals tal van andere succesvolle ERP-integraties, bewezen expertise in IDP-implementaties in uiteenlopende sectoren en regio’s en diepgaande kennis van SSC en procesoptimalisatie.”

“We werken met de nieuwste technologieën om aan de behoeften van onze klanten te voldoen en zijn er trots op implementatiepartner van Rossum te zijn,” zegt Michiel van Oijen, Senior Manager Finance & Business Services bij KPMG. “Ons team, met uitgebreide ervaring in IDP-projecten, implementeert de nieuwste cloudtechnologieën om processen te automatiseren. Deze samenwerking gaat verder dan een traditioneel partnership; het is een gezamenlijke reis waarin onze gecombineerde expertise in technologie, documentautomatisering en procesoptimalisatie zorgt voor blijvend succes.”

“Rossum is trots op de samenwerking met KPMG Nederland,” zegt David Jamieson, Global Alliances Director bij Rossum. “In de afgelopen twee jaar hebben we samen een sterk implementatie framework ontwikkeld. KPMG’s uitgebreide ervaring op het gebied van procesoptimalisatie en finance stelt organisaties in staat om hun transactionele en (semi-) ongestructureerde documenten volledig te automatiseren met Rossum.”