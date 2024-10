Help! Mijn cliënt krijgt een brief over hun belastingverplichting in de Verenigde Staten

Als accountant in Nederland kan het voorkomen dat een cliënt onverwacht een brief van de bank ontvangt met vragen hun belastingverplichting in de VS. Dit kan leiden tot veel vragen, zoals: wat is dat, waarom vraagt de bank hiernaar, en wat is een TIN? In dit artikel leggen we uit wat deze termen betekenen en wat je kunt doen als een cliënt deze brief ontvangt.

Een US person is iemand die volgens de Amerikaanse wet belastingplichtig is in de Verenigde Staten, zelfs als hij of zij in Nederland woont en werkt. Meer dan 42.000 Nederlanders hebben naast hun Nederlandse nationaliteit ook de Amerikaanse nationaliteit, vaak zonder dat ze zich hiervan bewust zijn.

Dit geldt voor mensen die in Amerika geboren zijn, een Amerikaanse ouder hebben of ooit een Green Card hebben gehad. Zelfs als deze personen al jaren niet meer in de Verenigde Staten wonen, blijven ze belastingplichtig.

Door de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), een Amerikaanse wet, zijn banken wereldwijd verplicht om informatie van klanten die mogelijk Amerikaanse staatsburgers zijn, door te geven aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Nederlandse banken moeten dus controleren of een cliënt een persoon uit de VS is (US person), en vervolgens financiële gegevens delen met de IRS.

In de brief die de bank stuurt, wordt vaak gevraagd naar een Tax Identification Number (TIN), wat hetzelfde is als een Social Security Number (SSN). Dit nummer is vergelijkbaar met het Nederlandse BSN en is noodzakelijk voor belastingaangiften in de VS. Het niet beantwoorden van deze brief kan leiden tot het bevriezen van bankrekeningen of zelfs het beëindigen van de bankrelatie.

Waarom is snel reageren belangrijk?

Het ontvangen van een brief over de US personstatus kan voor complicaties zorgen als er niet tijdig wordt gereageerd. Banken kunnen, als ze geen duidelijke antwoorden krijgen, de rekening van de cliënt bevriezen of sluiten. Dit kan niet alleen voor ongemak zorgen, maar kan ook bijvoorbeeld ook de bedrijfsvoering verstoren, vooral als de rekening gebruikt wordt voor zakelijke transacties.

Daarnaast kan het niet voldoen aan de Amerikaanse belastingverplichtingen leiden tot boetes, zelfs als de cliënt onbewust in gebreke is gebleven. Dit geldt ook als de cliënt al belasting betaalt in Nederland en geen inkomsten uit de Verenigde Staten heeft. Om deze complicaties te voorkomen, is het cruciaal om snel en accuraat te reageren op de vragen uit de brief.

Wat te doen als je cliënt deze brief ontvangt?

Als een cliënt een brief ontvangt over zijn of haar US person-status, is het belangrijk om de volgende stappen te volgen:

1. Vaststellen of de cliënt een US-person is

Vraag of de cliënt in de Verenigde Staten is geboren, een Amerikaanse ouder heeft, of ooit een Green Card heeft gehad. Als een van deze situaties van toepassing is, kan de cliënt belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten, zelfs als hij of zij al jarenlang in Nederland woont.

2. Heeft de cliënt een Social Security Number (SSN)?

Als blijkt dat de cliënt een US person is, is het essentieel om te controleren of hij of zij een SSN of TIN heeft. Dit nummer is vereist voor Amerikaanse belastingaangiften. Als de cliënt geen SSN heeft, moet dit worden aangevraagd bij het Amerikaanse Consulaat in Amsterdam. Dit proces kan veel tijd in beslag nemen, dus het is verstandig om dit zo snel mogelijk te regelen.

3. Hulp van een Amerikaanse belastingadviseur inschakelen

Voor alle situaties kun je samenwerken met Americans Overseas, als expert in Amerikaanse belastingplicht geeft het team van Americans Overseas gratis algemene informatie aan individuelen mensen maar ook aan professionals die US-persons tegenkomen in het klantenbestand. Het team is 5 talig ( NL- EN- DE- FR – SP) en helpt graag met informatie omtrentj het aanvragen van een Social Security Number (SSN) , het voldoen aan de Amerikaanse belastingregels, en adviseren over FATCA- en FBAR-rapportages. Ze kunnen ook adviseren over het afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit als dat gewenst is.

Heeft jouw klant een brief ontvangen over de US person-status? Neem contact op met Americans Overseas voor deskundig advies en begeleiding bij Amerikaanse belastingverplichtingen.