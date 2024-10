Is jouw klant een US-person?

Is jouw klant belastingplichtig in de VS? Dit kan onverwachte gevolgen hebben, vooral door de FATCA-wetgeving. Hoe kun je dit vaststellen en welke stappen moet je nemen om problemen te voorkomen?

Je klant kan onbewust belastingplichtig zijn in Amerika. Dit komt doordat de Amerikaanse belastingwetgeving uniek is: het is het enige ontwikkelde land dat belasting heft op basis van staatsburgerschap, ongeacht waar iemand woont of werkt.

Dit geldt niet alleen voor Amerikaanse paspoorthouders, maar ook voor Green Card-houders en anderen met Amerikaanse banden.

Belastingverplichtingen in Amerika vervallen niet automatisch door het belastingverdrag tussen Nederland en Amerika. Let op de volgende kenmerken om te bepalen of je klant een US person is:

Geboren in de Verenigde Staten

Een of beide ouders met de Amerikaanse nationaliteit

Een verlopen of geldige Green Card

Eerder gewerkt of regelmatig aanwezig in de VS

Genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger

Zelfs als je klant geen Amerikaans paspoort heeft, kunnen deze factoren erop wijzen dat hij of zij belastingplichtig is in de Verenigde Staten.

Waarom is FATCA belangrijk?

De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) verplicht Nederlandse banken om te onderzoeken of hun rekeninghouders ook belastingplichtig zijn in Amerika. Banken zijn verplicht om jaarlijks informatie zoals namen, rekeningnummers en saldi van US persons door te geven aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS).

Daarnaast moet je klant zelf financiële gegevens rapporteren via een Amerikaanse belastingaangifte. Dit is iets waar veel mensen zich niet van bewust zijn. Het is daarom verstandig om je klant hierop te attenderen, zodat hij of zij niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Gevolgen van het niet melden van een US personstatus

Als een bank indicaties heeft dat een klant een US person is, is de bank verplicht om een Social Security Number (SSN) te registreren. Zonder dit SSN, de Amerikaanse tegenhanger van het Nederlandse BSN, loopt de bank het risico op boetes. Voor je klant kan het ontbreken van een SSN leiden tot grote problemen: rekeningen kunnen worden geblokkeerd, hypotheken kunnen worden geweigerd of opgezegd, en beleggingen kunnen gedwongen worden verkocht.

Het is dus essentieel dat je klant op de hoogte is van zijn of haar verplichtingen, zodat deze vervelende situaties kunnen worden voorkomen.

Wil je meer weten over wanneer een klant een US person is of wat FATCA inhoudt? Bij Americans Overseas kun je terecht voor advies en informatie over Amerikaanse belastingverplichtingen.