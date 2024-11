42.000 Nederlanders met Amerikaanse nationaliteit in de knel door belastingverdrag

Naar schatting hebben 42.000 Nederlanders naast hun Nederlandse ook de Amerikaanse nationaliteit, vaak zonder dat ze zich hiervan bewust zijn. Maar zij zijn wel belastingplichtig in de VS.

Het belastingverdrag tussen Nederland en Amerika, bedoeld om belastingontduiking te voorkomen, zorgt ervoor dat deze groep mensen dubbel belastingplichtig is. Dit leidt tot ernstige problemen, zoals de dreiging van geblokkeerde bankrekeningen als zij niet voldoen aan de Amerikaanse wetgeving.

Veel Nederlanders realiseren zich niet dat zij onder de Amerikaanse wetgeving vallen als US person. Dit komt doordat de Amerikaanse belastingwetgeving uniek is: het is het enige ontwikkelde land dat belasting heft op basis van staatsburgerschap, ongeacht waar iemand woont of werkt.

Dit geldt voor mensen die in de VS geboren zijn, een Amerikaanse ouder hebben of een verlopen of geldige Green Card bezitten.

Ook zonder Amerikaans paspoort kunnen zij belastingplichtig zijn in Amerika. Hierdoor moeten zij naast hun Nederlandse belastingaangifte ook jaarlijks aangifte doen in Amerika, wat voor verwarring en financiële problemen zorgt.

Problemen zonder SSN: bankrekeningen in gevaar

De Amerikaanse FATCA-wetgeving verplicht Nederlandse banken om gegevens van US persons te delen met de Amerikaanse belastingdienst. Hiervoor hebben banken een Social Security Number (SSN) nodig, het Amerikaanse equivalent van het BSN. Zonder SSN kunnen banken hun diensten stopzetten, wat kan leiden tot geblokkeerde rekeningen en ingetrokken hypotheken.

Angela, een 48-jarige vrouw uit Amersfoort, werd in de VS geboren maar woont al haar hele leven in Nederland. Ze beschouwde zichzelf altijd als Nederlands, totdat ze enkele jaren geleden brieven van haar bank ontving waarin werd gevraagd om een SSN en om belastingaangifte te doen in de VS. “Ik dacht dat het niet klopte, maar na onderzoek bleek het toch waar te zijn,” vertelt ze.

Aanvragen van een SSN: een lastige procedure

Het aanvragen van een SSN kan maanden duren. Veel mensen overwegen om afstand te doen van hun Amerikaanse staatsburgerschap, maar dit proces is duur en ingewikkeld. Bovendien moet vaak een Amerikaanse accountant worden ingehuurd om aan de belastingeisen te voldoen. Angela zegt: “Ik spreek goed Engels en werk in de financiële sector, maar het doen van een Amerikaanse belastingaangifte is zo ingewikkeld dat ik er zelf niet uitkom.”

Schrijnende gevolgen van de Amerikaanse belastingplicht

Daan Durlacher van Americans Overseas ziet dagelijks de gevolgen van de Amerikaanse belastingplicht. Zo deelt hij het verhaal van een klant die zijn huis verkocht en een hypotheek had geregeld, maar die werd ingetrokken toen bleek dat hij geen SSN had. Ook vertelt hij over een vrouw die 25 procent van de waardestijging van haar huis moest afdragen aan de VS na de verkoop.

Wat kun je doen als je klant US-person is?

Durlacher adviseert om niet te wachten tot de bank contact opneemt, maar proactief actie te ondernemen.

Het team is 5 talig ( NL- EN- DE- FR – SP) en helpt graag met informatie omtrent het aanvragen van een Social Security Number (SSN) , het voldoen aan de Amerikaanse belastingregels, en adviseren over FATCA– en FBAR-rapportages. Ze kunnen ook adviseren over het afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit als dat gewenst is.