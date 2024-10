Belastingdienst legt ‘zeer incidenteel’ beslag om coronaschulden

Begin dit jaar stond nog een slordige € 14 miljard aan coronaschulden open bij ondernemers. Volgens de Algemene Rekenkamer is het een illusie dat dat bedrag ooit nog volledig wordt terugbetaald, want de Belastingdienst heeft veel te weinig personeel om de schulden te innen. Toenmalig staatssecretaris Van Rij meldde in juni dat de overheid er rekening mee houdt dat € 3,5 miljard aan coronaschuld niet wordt terugbetaald.

Maar de circa 55.000 ondernemers die eerder dit jaar slechts deels of helemaal niet waren begonnen met terugbetalen, kunnen inmiddels in het uiterste geval wel een deurwaarder op de stoep krijgen: de Belastingdienst is inmiddels begonnen met beslagleggingen bij bedrijven die hun schuld niet afbetalen.

Soms wordt ook beslag gelegd op privébezittingen, zoals woonhuizen. Wel zegt de fiscus tegenover de NOS dat het “zeer incidenteel” gebeurt, en alleen als er geen andere oplossing is.

Wanbetalers zoeken weinig hulp

De omroep sprak met winkelier Peter Melk, op wiens huis beslag is gelegd. Hij heeft tot maart de tijd om zijn woning te verkopen en daarmee zijn schuld van € 185.000 terug te betalen. Volgens hem was de fiscus doof voor zijn pleidooi om drie jaar uitstel te geven, zodat hij alles in 1 keer zou kunnen terugbetalen. Hij zocht pas hulp toen hij een dwangbevel kreeg. “Je krijgt eerst een aanmaning en dan denk je: die heb ik al zo vaak gehad, dat is niet zo boeiend.”

Hulporganisatie Over Roos en schuldhulpverlener Zuidweg & Partners maken zich er zorgen over dat ondernemers die achterlopen zich maar weinig melden voor hulp. “Op een gegeven moment komen ook zij aan de beurt bij de Belastingdienst.” Die richt zich nu eerst op ondernemers die al een jaar geleden uit de betalingsregeling zijn gezet.

