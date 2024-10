Powerplay over btw: Eerste Kamer blijft tegen verhoging

Aanleiding van het mondeling overleg was de motie-Van Meenen c.s. waarin wordt gepleit dit wetsvoorstel separaat van het Belastingplan 2025 te behandelen. Op deze aangenomen motie reageerde het kabinet afwijzend.

Nodig voor lastenverlichting

Staatssecretaris Idsinga zegt dat de btw-verhoging nodig is om een deel van de lastenverlichting voor burgers mogelijk te maken. Het wetsvoorstel, dat deel uitmaakt van het Belastingplan 2025, wordt momenteel in de Tweede Kamer behandeld. De staatssecretaris gaf verder aan het debat eerst daar te willen voeren en erna pas in de Eerste Kamer. Idsinga noemde de btw-verhoging ‘het zuur’ waar tegenover ‘zoet’ voor burgers staat in de vorm van lastenverlichting.

Elegante uitweg

De senatoren vroegen de staatssecretaris naar zijn motivatie om de motie van de Eerste Kamer af te wijzen. Volgens een meerderheid werd hem ‘een elegante uitweg’ geboden, namelijk om de btw-verhoging afzonderlijk, maar wel parallel, te behandelen met het Belastingplan 2025. Daarmee wordt er geen tijd verloren en kan de btw-verhoging worden behandeld in samenhang met het Belastingplan 2025.

Wegstemmen

D66-senator Moonen vroeg de staatssecretaris onder andere waarom er geen impactanalyse wordt gemaakt. De btw-verhoging raakt alle mensen die boeken of regionale kranten lezen, of een museum of sportschool bezoeken. Daarnaast benadrukte ze dat het kabinet moet beseffen dat er een risico is dat de Eerste Kamer eind dit jaar het hele Belastingplan 2025 weg kan stemmen als het btw-voorstel geen eigen wetstraject krijgt. Senatoren Martin van Rooijen (50PLUS), Bastiaan van Apeldoorn (SP), Theo Bovens (CDA), Ingrid Visseren-Hamakers (PvdD), Eddy Hartog (Volt) en Eric Holterhues (ChristenUnie) sloten zich bij die vragen aan. Bovens vroeg of er al aan een ‘plan B’ wordt gewerkt waarin een andere manier wordt gezocht om de ruim 2 miljard euro te compenseren die het kabinet misloopt als de btw-verhoging niet doorgaat. Als de Eerste Kamer het Belastingplan 2025 in zijn geheel wegstemt, blijft het Belastingplan 2024 van kracht, benadrukte Ruben Baumgarten (JA21).

Ondernemers

De staatssecretaris antwoordde dat er een budgettair belang is voor de btw-verhoging en er wel degelijk een impactanalyse is gepland voor 2026. Er is geen flankerend beleid, behalve voor schoolboeken. Niet op tijd invoeren van de btw-verhoging zou volgens hem vervelende problemen veroorzaken voor ondernemers. Idsinga gaf aan dat hij geen gemakkelijke boodschap bracht en de kritiek van de senatoren mee te nemen in de overwegingen. Half november buigt de Tweede Kamer zich over de btw-verhoging. De plenaire behandeling van het Pakket Belastingplan 2025 in de Eerste Kamer is gepland op maandag 9 en dinsdag 10 december 2024.

Het mondeling overleg is hier terug te kijken.

Bron: EK