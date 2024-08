Mogelijke renteverlaging in september voedt recessieangst

Bij de laatste vergadering van de Federal Reserve in juli hintte voorzitter Powell sterk op een eerste renteverlaging in september. Sindsdien zijn de twijfels over de kracht van de Amerikaanse economie alleen maar toegenomen, aldus ING Research.

Banencijfer

Allereerst was daar het zwakke banencijfer voor juli. Het zorgde voor een flinke daling van de aandelenkoersen. Hoewel meerdere indicatoren duidelijk maken dat er nog lang geen sprake is van dreigende recessie, lijkt de groei in de VS wel degelijk te vertragen en loopt de werkloosheid mondjesmaat op. Inmiddels is de vraag voor beleggers niet meer όf maar met hoeveel de FED de rente gaat verlagen. De meeste beleggers verwachten een daling van 0,25 maar ook 0,50 procentpunt is een mogelijkheid.

Olympische Spelen

Donderdag werd bekend dat de inkoopmanagersindex (PMI) voor de eurozone in augustus verrassend sterk was. Deze steeg van 50.2 naar 51.2, wat positief is na de daling in juni en juli. Bij nadere bestudering van de cijfers verdampte echter het goede gevoel. De kracht lijkt vooral te komen door optimisme in de Franse dienstensector, waarschijnlijk ingegeven door de Olympische Spelen. De maakindustrie blijft zwak presteren en andere landen laten een minder positief beeld over de dienstensector zien. Zo lijkt de eurozone economie op een zwak tempo door te blijven groeien. Dat maakt het risico kleiner dat inflatie langer boven het streefniveau van de ECB blijft.

Loongroei

Daarnaast werd bekend dat de loongroei in de eurozone flink daalde in het tweede kwartaal. Van 4,7 naar 3,6% en dat was een sterkere vertraging dan analisten verwacht hadden. De ECB maakte zich de afgelopen tijd zorgen om de sterke loongroei en was bang dat dit de inflatie langer hoog zou kunnen houden. Nu is het best mogelijk dat de loongroei in de tweede jaarhelft nog eens hoger dan verwacht uitvalt omdat vakbonden in met name Duitsland bij de aanhoudende arbeidsmarktkrapte nog steeds hoog inzetten voor onderhandelingen, maar een renteverlaging in september is wel een stuk waarschijnlijker geworden nu de loongroei tegenvalt.