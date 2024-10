‘Nederland gaf misschien onterechte staatssteun’

In Nederland valt moeilijk te controleren of staatssteun terecht is uitgekeerd. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een nieuw rapport.

Sinds de coronacrisis en de Russische inval in Oekraïne heeft de Europese Commissie haar staatssteunregels snel versoepeld zodat EU-landen bedrijven overeind konden houden. De Europese Rekenkamer (ERK) merkt in haar nieuwe verslag op dat de Commissie hierdoor wel minder in staat is toezicht te houden op dergelijke steun.

Subsidie

In zijn recentste rapport haalt de Rekenkamer aan dat het Nederlandse kabinet tijdens de coronapandemie bedrijven subsidies heeft toegekend voor omzetverlies zonder dat bedrijven hoefden aan te tonen dat het omzetverlies was veroorzaakt door de pandemie.

Onduidelijke regelgeving

Wat Nederland heeft gedaan, is niet fout. Maar het is een goed voorbeeld, zegt de Rekenkamer, hoe de onduidelijke Europese regelgeving over staatssteun kan zorgen voor een ongelijk speelveld tussen ondernemingen. Dat geldt zowel binnen landen als tussen EU-landen onderling. Want de diverse EU-landen zullen de regels op hun eigen manier uitvoeren. Een ander probleem van staatssteun is dat rijke landen zoals Nederland makkelijker subsidies kunnen verstrekken dan arme EU-lidstaten, zegt de Rekenkamer.

Interne markt

De Europese Rekenkamer waarschuwt de Europese Commissie dat dit anders moet. Vooral nu de Europese Commissie de laatste jaren soepeler is geworden met het toestaan van staatssteun. Terwijl in de Europese Unie het verlenen van staatssteun in principe verboden is om de vrije concurrentie en de interne markt niet te verstoren.

Vanwege de coronapandemie en de Russische inval in Oekraïne werden uitzonderingen mogelijk. Daarna volgde in 2023 nog een regeling om landen te helpen om de natuur- en klimaatdoelen van de Green Deal te halen.

Bron: ANP