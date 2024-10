Wijzigingen in de btw vanaf 1 januari 2025

21% btw op bepaalde agrarische goederen

Vanaf 1 januari 2025 gaat bij de levering van bepaalde agrarische goederen het btw-tarief omhoog van 9% naar 21% btw. Het gaat hier om granen en peulvruchten die geen voedingsmiddel zijn, pootgoed voor de teelt van groenten en fruit, (pluim)vee en slachtafval, beetwortelen, land- en tuinbouwzaden, rondhout, stro, veevoeders, vlas en wol.

Plaats van dienst bij virtuele diensten

Levert u een culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke educatieve dienst of vermakelijkheidsdienst? En is deze dienst virtueel? Vanaf 1 januari 2025 is de dienst belast in het land waar de afnemer woont of is gevestigd. Dit betekent dat dan de btw-regels van dat land gelden.

Wijziging aanvullende margeregeling

Vanaf 1 januari 2025 vervalt de zogenoemde aanvullende margeregeling. Wie als wederverkoper (handelaar) antiek, kunst of verzamelvoorwerpen heeft aangekocht tegen een verlaagd tarief, ingevoerd of intracommunautair verworven, kan de margeregeling niet meer toepassen bij de verkoop van deze goederen. Als deze goederen niet vóór 1 januari 2025 zijn verkocht, mag de voorbelasting hierover in aftrek worden gebracht in het eerste tijdvak van 2025.

Btw op servicekosten

Bij de verhuur van onroerende zaken brengt de verhuurder in bepaalde gevallen servicekosten in rekening. Bijvoorbeeld voor schoonmaak, reparaties, of de levering van gas, water en elektriciteit. De vraag is dan of deze servicekosten belast of vrijgesteld zijn van btw.

Vanaf 1 januari 2025 gelden deze 2 mogelijkheden:

de servicekosten gaan niet op in de verhuur.

In dat geval staan deze kosten met btw apart op de factuur.

Wel moeten de huurders zelf of gezamenlijk de dienstverrichter kunnen kiezen. En als het gaat om werkelijk verbruik van bijvoorbeeld gas, water en elektra, dan moeten de huurders een individuele meter hebben.

de servicekosten gaan op in de verhuur.

Als de verhuur is belast met btw, dan zijn de servicekosten dat ook. En als de verhuur is vrijgesteld van btw, dan zijn de servicekosten ook vrijgesteld.

Wijzigingen in de kleineondernemersregeling (KOR)

Met ingang van 1 januari zijn er een aantal wijzigingen in de KOR. Meer hierover is te lezen in het nieuwsbericht over de wijzigingen in de KOR.

Introductie van de kleineondernemersregeling in de EU (EU-KOR)

Op 1 januari wordt de EU-KOR geïntroduceerd. Dit is een nieuwe btw-vrijstelling. Met de EU-KOR kan vanaf 1 januari 2025 een btw-vrijstelling worden verkregen voor 1 of meer EU-landen waar zaken worden gedaan. Meer hierover is te lezen bij Kleineondernemersregeling in de EU (EU-KOR).

Omdat het Belastingplan 2025 nog niet is aangenomen zijn wijzigingen zoals de btw-tariefsaanpassingen nog niet meegenomen.

Bron: Belastingdienst