Personalia | PwC haalt AI-expert Van Bommel in huis

Digitale innovatie- en AI-expert Edwin van Bommel is per 1 oktober toegetreden als consultancypartner in de adviespraktijk van PwC Nederland.

Van Bommel wordt verantwoordelijk voor strategische AI-vraagstukken en de impact hiervan op businessmodellen. Tot voor kort werkte hij bij ABN Amro, waar hij als chief strategy & innovation officer leiding gaf aan de strategische innovatie-inspanningen van de bank en verantwoordelijk was voor AI.

Focus op meer persoonlijke klantbediening

Eerder vervulde hij leiderschapsrollen bij onder meer McKinsey & Company Amsterdam en Amelia (IPsoft) New York, een startup in AI-technologieën voor intelligente chatbots. De expertise van Van Bommel strekt zich uit over diverse domeinen, waaronder digitale transformatie, intelligente automatisering en fintech. Bas Weber, consulting lead bij PwC: “Gezien de razendsnelle ontwikkeling van AI en de vele vragen van klanten hierover, is het essentieel dat we onze AI-capaciteiten blijven versterken. De komst van Edwin draagt hier zeker aan bij.” Volgens Van Bommel zelf komt zijn prioriteit te liggen bij het ontwikkelen van schaalbare AI-oplossingen voor meer persoonlijke klantbediening, productiviteitverbeteringen en nieuwe businessmodellen.