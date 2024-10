Stichtingen en verenigingen komen nog maar moeilijk aan een bankrekening

Argos hield een enquête onder ruim duizend maatschappelijke organisaties en daaruit blijkt dat dorpshuizen, sportverenigingen en goede doelen grote moeite hebben met het krijgen van een bankrekening, doorlopend vragen moeten beantwoorden of plotseling geen betaling meer kunnen overmaken. De problemen zouden worden veroorzaakt door doorgeschoten maatregelen om terrorismefinanciering tegen te gaan.

Automatisch hoog risico

Uit het onderzoek blijkt dat 52% van de respondenten problemen ondervindt met banken. Bij 20% van de organisaties spelen de problemen zelfs constant of regelmatig. Zij hebben last van stijgende bankkosten, informatieverzoeken, een drastische stijging van administratieve vereisten, moeilijkheden bij openen van een rekening en zelfs weigering of sluiting van de rekening. Oorzaak: de strenge toepassing van de anti-terreurregels van de Wwft. “Maatschappelijke organisaties zijn extra vaak de klos omdat zij automatisch als ‘hoog-risicoklanten’ worden aangemerkt.” Ook al is die kwalificatie, gegeven na de aanslagen van 11 september 2001, al een jaar of zeven niet meer van toepassing, de praktijk bij banken is onveranderd, aldus Argos.

Doorgeslagen

Een nieuwe, meer risicogebaseerde aanpak van bankenvereniging NVB lijkt ook niet te werken. “Het systeem is doorgeslagen”, zegt Margreet Plug van Goede Doelen Nederland. “In Nederland zijn ongeveer 360.000 verenigingen en stichtingen actief. Het is natuurlijk onzin dat die allemaal ‘hoog risico’ zouden zijn. Je moet veel kritischer zijn: waar liggen risico’s en waar niet?”

De NVB beaamt dat het beter kan. “Banken blijven onverminderd gecommitteerd aan hun streven om ervoor te zorgen dat not-for-profitorganisaties geen onnodige obstakels ervaren bij het doen van bankzaken. Deze eerste evaluatie is voor ons een stimulans om samen met alle partners daar verder aan te werken.”