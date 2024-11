Datasnipper wint jubileumeditie Deloitte Technology Fast 50 2024

Datasnipper is voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot winnaar van de Deloitte Technology Fast 50. Met een omzetgroei van 6715 procent is Datasnipper het snelst groeiende techbedrijf van Nederland.

Het bedrijf biedt een audit-automatiseringstool die helpt financiële documenten efficiënter te verwerken en te analyseren. De Deloitte Technology Fast 50-awards zijn voor de 25e keer uitgereikt aan de snelst groeiende techbedrijven in Nederland.

Op de tweede plaats is 8vance geëindigd, met een omzetgroei van 5819 procent. 8vance automatiseert het talentmatchingproces met kunstmatige intelligentie om werkgevers en werkzoekenden efficiënt aan elkaar te koppelen. Eye Security, dat kleine en middelgrote Europese ondernemingen beschermt tegen cyberdreigingen en de hoge kosten die volgen na een cyberaanval, is op de derde plaats geëindigd. Eye Security realiseerde een omzetgroei van 3123 procent.

“Nederlandse startups en scale-ups blinken uit in innovatie, maar staan voor uitdagingen nu internationalisering en financiering onder druk staan. In een tijd waarin AI snel terrein wint, tonen deze bedrijven veerkracht en een bereidheid om nieuwe ideeën en technologieën te omarmen,” aldus Marieke ‘t Hart, jurylid Rising Star Award en Partner bij Deloitte. “De Deloitte Technology Fast 50 viert zowel gevestigde groeibriljanten als opkomende sterren en biedt een platform voor innovatie en ondernemerschap door belangrijke spelers in de Nederlandse tech-scene samen te brengen.”

Naast de Technology Fast 50 en Rising Star Award zijn er tijdens deze jubileumeditie nieuwe prijzen uitgereikt. De Deep-Tech Award erkent startups die met wetenschappelijke innovaties en eigen technologie complexe problemen oplossen, en erkent daarbij de aanzienlijke investeringen en tijd (8-12 jaar) die nodig zijn om op te schalen. Onder de genomineerden voor de Fast 50 en Deep-Tech Award zijn daarnaast nog twee awards uitgereikt: de Diverse & Inclusive Leadership Award, voor bedrijven die diversiteit en inclusie in hun cultuur verankeren, en de Sustainability Pioneer Award, voor scale-ups die een impactvolle bijdrage leveren aan duurzaamheid.

Rising Star Award

Bedrijven die minder dan vier jaar actief zijn en een groot groeipotentieel laten zien, komen in aanmerking voor de Rising Star Award. De drie finalisten zijn beoordeeld op ambitie, omzetpotentieel, mate van innovatie en schaalbaarheid. De vakjury heeft de Rising Star Award toegekend aan QuantWare . QuantWare ontwerpt en produceert kwantumprocessors, waardoor organisaties kostenefficiënt kwantumcomputers kunnen bouwen.

Deep-Tech Award

Deep-tech startups bevinden zich op het snijvlak van wetenschap en technologie, en richten zich op baanbrekende innovaties die grote impact kunnen hebben op industrieën en de samenleving. Na een overtuigende pitch heeft de jury de Deep-Tech Award uitgereikt aan Qblox . Met hun innovatieve elektronica draagt Qblox bij aan het verbeteren van de efficiëntie van kwantumcomputers, een belangrijke stap richting praktische toepassingen van kwantumcomputers.

Diverse & Inclusive Leadership Award en Sustainability Pioneer Award

De Diverse & Inclusive Leadership Award is gewonnen door Fastned , onder meer vanwege hun inzet voor genderdiversiteit, door te streven naar 30% vrouwelijke vertegenwoordiging in hun bestuursorganen, en hun vermogen om diverse vaardigheden en achtergronden actief te integreren in hun besluitvormingsprocessen. De Sustainability Pioneer Award is uitgereikt aan Gradyent , dat geavanceerde digitale technologieën ontwikkelt voor het optimaliseren van warmtenetwerken. Hiermee bevorderen ze energie-efficiëntie en duurzaamheid, en dragen ze bij aan een toekomstbestendige wereld.