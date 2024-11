Fiscus: standpunten kennisgroepen gelden als nieuw beleid

Die vraag is nu in een nieuw kennisgroepstandpunt beantwoord door de Kennisgroep formeel recht. Het korte antwoord is: ja.

Transparantie en rechtszekerheid

Met de openbaarmaking van alle kennisgroepstandpunten streeft de Belastingdienst naar meer transparantie in de uitvoering. “Openbaarmaking zorgt voor meer zekerheid bij alle betrokkenen. Dit onderwerp is daarmee belangrijk voor de rechtszekerheid van burgers en bedrijven”, zei toenmalig staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit & Belastingdienst) daar vorig jaar over.

Nieuw beleid

Daardoor kwam wel de vraag op of een kennisgroepstandpunt kan worden aangemerkt als nieuw beleid, zoals bedoeld in paragraaf 23, achtste lid, onderdeel b, van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht (BFB) en in artikel 45aa, onderdeel c, van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 (UR IB 2001), dat aan een ambtshalve vermindering in de zin van artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en artikel 9.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) in de weg staat.

De conclusie is: ja, een kennisgroepstandpunt vormt beleid. Het uitgangspunt is dat een verzoek om ambtshalve vermindering wordt afgewezen op grond van nieuw beleid als het kennisgroepstandpunt nog niet gold op het moment dat de belastingaanslag waarvan vermindering wordt gevraagd onherroepelijk werd.

Hoe de kennisgroep tot dit standpunt komt lees je hier in een nadere beschouwing.