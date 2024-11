Bartels (Deloitte) over CSRD-rapportage: ‘Kijk ook naar wat er niet staat’

Kennis van het bedrijfsproces is essentieel, zegt Bartels: “Als er een pijp naar de rivier loopt, vraagt hij of zij wat daar uit komt. Als het niet in de rapportage staat, moet je daar dus naar vragen. En je moet de krant lezen, op de hoogte zijn van wat er in de samenleving speelt.”

Specifieke regels nog niet klaar

Bartels begrijpt dat bedrijven moeite hebben om heel veel gegevens bij elkaar te halen. “Maar de voorschriften gelden voor zeker tien jaar, dus leggen we de lat hoog. Ik denk: als je de data niet hebt, leg het uit in je verslag. Tegelijkertijd moet er druk blijven om te verbeteren.” Hij geeft aan dat er nog wordt gewerkt aan specifieke regels per sector. “Neem de olie- en gasbedrijven. Die hebben effect op de omliggende natuur als zij ergens in de wereld gaan produceren, ook door lekkages. Eerst was het idee dat bedrijven per locatie moesten vertellen hoe zij die plek achterlaten als de productie klaar is. Nu staat in de conceptregels dat zij alleen bekendmaken voor welke grote locaties zij geen herstelplan hebben.”

Vragen stellen

Tegelijk geeft Bartels een korte handreiking voor de controle van de CSRD-rapportage: “Een accountant moet ook aandacht hebben voor wat er niet staat. Vergeet het grote plaatje niet. Richt je niet te veel op zaken die je ziet, terwijl je het grote geheel uit het oog verliest. Dat geldt voor een chemiebedrijf, maar ook voor de controle bij een bedrijf dat bloemen teelt in kassen. Dan kijk je naar klimaat en water. Als je de arbeidsmarkt kent, weet je dat er waarschijnlijk arbeidsmigranten aan de slag zijn. Hoe wonen die? Als dat niet in het verslag staat, moet je vragen stellen. Een accountant moet in de gaten houden welke zaken er echt toe doen. Let niet alleen op de cijfers, maar ook op het verhaal dat erachter zit. De weergave daarvan in een duurzaamheidsverslag laat zien of er echt een verandering van de economie aan zit te komen.”

Bron: Trouw