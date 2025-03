Forvis Mazars kritisch over versimpeling duurzaamheidsrapportage

De CSRD rapportage-eisen zijn omvangrijk en complex. Voor kleine bedrijven zonder specifieke kennis vraagt het uitvoeren van de wetgeving veel tijd en geld. Vereenvoudiging van de regelgeving is daarom noodzakelijk. Met het voorstel tot vereenvoudiging dat de EU vorige week deed, zou 80 procent van de bedrijven niet meer aan de CSRD hoeven voldoen. Dat is geen vereenvoudiging, maar verschraling, vindt Forvis Mazars. “Veel bedrijven die niet meer hoeven voldoen hebben vaak wél veel invloed op samenleving of milieu”, schrijft het accountantskantoor in een persbericht. Te denken valt aan productiebedrijven die werken met chemische stoffen of veel CO2 uitstoten, of bedrijven in de kleding- of voedselindustrie met slechte arbeidsomstandigheden diep in de productieketen.

Impact verkleinen

De CSRD gaat in feite niet over rapportage, stelt Forvis Mazars. Het doel is het verkleinen van negatieve impact op samenleving en milieu, en in kaart brengen wat de financiële impact op bedrijven kan zijn. De CSRD is bedoeld om de informatiekloof rondom duurzaamheidsvraagstukken voor belanghebbenden te verkleinen en de balans te herstellen tussen aandeelhouderswaarde en waarde voor de samenleving.

“Grote bedrijven en financiële instellingen hoeven onder het nieuwe voorstel geen uitvraag te doen bij bedrijven buiten de scope van de wetgeving. Maar willen ze hun weerbaarheid vergroten en negatieve impact verkleinen, dan hebben ze hun keten nodig. Het midden- en kleinbedrijf vertegenwoordigt meer dan 60 procent van de economie en is dus nodig voor de transitie,” schrijft Forvis Mazars.

Voorbereid op de toekomst

“Overmatig gebruik van natuurlijke hulpbronnen heeft consequenties. Grote bedrijven hebben deze inzichtelijk, alternatieve bedrijfsmodellen liggen vaak al klaar. Voor kleinere bedrijven geldt dat niet. Een effectieve analyse van de impact op mens en milieu levert bedrijven veel inzicht op. Het zet bedrijven aan om langetermijnconsequenties concreet te maken. Daarmee kunnen ook kleinere bedrijven een voorsprong krijgen en investeringsbeslissingen aan laten sluiten op de langetermijnontwikkelingen.”

De EC bepleit concurrentievoordeel, maar ontneemt kleinere bedrijven in feite de kans om zich goed voor te bereiden op de toekomst, concludeert Forvis Mazars. “Sommige bedrijven hadden de wettelijke stimulans nodig om te starten. Het is nu van belang dat bedrijven de principes zelf gaan omarmen, op een passende manier die aansluit op de eigen context.”