PwC luidt alarmbel: CO2-reductie moet 20 keer zo snel

PwC concludeert dat aan de hand van de Net Zero Economy Index, waaruit blijkt dat de CO2-reductie is gestagneerd tot het laagste niveau in meer dan een decennium. Volgens de index is de wereldwijde decarbonisatiesnelheid gestagneerd tot 1,02 procent in 2023. Om de opwarming te beperken tot anderhalve graad Celsius, zoals afgesproken in het akkoord van Parijs, moet de wereld nu twintig keer sneller decarboniseren dan in het afgelopen jaar. “En doordat we al jarenlang te weinig voortgang hebben geboekt, is er exponentieel weinig carbonbudget – de hoeveelheid CO2 die we mogen uitstoten om klimaatverandering beheersbaar te houden – en moeten we nu veel harder werken om het doel te halen.”

Netcongestie remmende factor

Roel Drost, PwC-expert op het gebied van klimaat en natuur, is niet verrast omdat bedrijven veel uitdagingen kennen: economische onzekerheid, geopolitieke spanningen, tekort aan technisch talent en in Nederland netcongestie: “Dat is in ons land een belangrijke remmende factor voor de energietransitie. Het is essentieel dat we dat snel oplossen.”

CSRD lichtpunt

De CSRD-rapportageplicht is volgens Drost een lichtpuntje: “Nu bedrijven klimaattransparantie moeten verschaffen, gaat het kennisniveau omhoog en gaan ze ermee aan de slag. De CSRD-richtlijn vraagt om een transitieplan dat ook vraagt om ‘Paris-alignment’: bedrijven moeten dus laten zien of hun plannen in lijn zijn met de ambitie om de opwarming tot anderhalve graad Celsius te beperken. Op die manier zorgt de CSRD dus voor veel duidelijkheid rondom klimaatplannen van bedrijven.”

Naast koplopers, bedrijven die tot doel hebben om in 2050 ‘net zero’ te zijn, zijn er ook achterblijvers. “Bij hen ontbreekt het vaak aan een duidelijke duurzaamheidsstrategie als leidraad om echt in actie te komen. Vaak is het zo dat bij hen de korte termijn prevaleert: nu het economisch wat minder goed gaat, dat de financiële resultaten op korte termijn voorrang krijgen boven duurzame doelen op lange termijn. Dit benadrukt alleen maar de noodzaak van een sterke, langetermijnvisie voor zowel bedrijven als overheden.”

ETS-systeem

Regelgeving helpt, zoals het ETS-systeem dat een plafond stelt aan de uitstoot van sectoren met veel emissies. De verhandeling van emissierechten wordt de komende jaren aan banden gelegd. “Dat betekent dat we een enorme versnelling van de emissiereducties zullen zien door het ETS-systeem. Het ETS-systeem werkt gewoon heel goed en het is een positief signaal voor verdere verduurzaming. Het systeem wordt nu door de EU verder uitgerold naar steeds meer sectoren en ook wordt het nu verrijkt met het CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)-systeem. Dat systeem moet ervoor zorgen dat we onze concurrentiekracht in Europa niet verliezen door de kosten van het ETS-systeem. CBAM zorgt voor EU-importtarieven op CO2-intensieve producten om te voorkomen dat we klimaatonvriendelijke producten gaan importeren en zorgt er ook voor dat onze industrie de EU niet verlaat.”

Duurzaamheid is geen keuze meer, maar wordt een vereiste, aldus Drost. “Gelukkig zijn er genoeg bedrijven die bereid zijn om écht verschil te maken, zelfs als dit gepaard gaat met onzekerheden en investeringsrisico’s.”