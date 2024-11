Forse toename aanmeldingen KOR-regeling

Sinds september, toen de Belastingdienst bekendmaakte dat de regeling versoepeld wordt, hebben ruim tienduizend mensen zich voor de regeling aangemeld. Dat is drie keer zoveel als vorig jaar in dezelfde periode.

De KOR is bedoeld voor ondernemers met een omzet van maximaal 20.000 euro per jaar. De regeling geeft alleen recht op vrijstelling voor de omzetbelasting. Voor andere belastingen zoals inkomstenbelasting, moeten ondernemers aangifte blijven doen.

Minder streng

Vanaf 1 januari 2025 wordt de KOR versoepeld. De verplichte deelnameperiode van minstens drie jaar vervalt. Voor ondernemers in de KOR wordt het zo mogelijk om zich op elk moment af te melden. Wie zich als ondernemer opnieuw wil aanmelden voor de regeling, hoeft ook niet meer drie jaar te wachten. Vanaf 1 januari 2025 geldt die ‘uitsluitingsperiode’ alleen nog voor de rest van het kalenderjaar waarin de ondernemer zich had afgemeld en het kalenderjaar daarop.

Europees

Vanaf volgend jaar kunnen ondernemers ook in andere EU-landen gebruikmaken van de regeling, de zogenoemde EU-KOR. Deelname aan de Nederlandse KOR eindigt tegelijk voor buitenlandse ondernemers. Voor kleine ondernemers die twijfelen of zij gebruik kunnen maken van de versoepelde KOR, heeft de Belastingdienst een aantal overwegingen online gezet als keuzehulp. Ook organiseert de dienst een webinar over de veranderingen die per 1 januari ingaan.