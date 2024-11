Wijzigingen KOR en introductie EU-KOR: fiscus geeft opheldering

Vanaf 1 januari 2025 zijn er een aantal wijzigingen in de kleineondernemersregeling (KOR), en is er een nieuwe btw-vrijstelling voor ondernemers die zakendoen in de EU: de kleineondernemersregeling in de EU (EU-KOR). De Belastingdienst licht een en ander toe in een nieuwe publicatie.

Voor de KOR zijn dit de belangrijkste wijzigingen:

De verplichte deelnameperiode van 3 jaar komt te vervallen.

Op dit moment geldt dat KOR-deelnemers met een omzet van maximaal € 20.000 per kalenderjaar verplicht 3 jaar moeten deelnemen. Die verplichte deelnameperiode vervalt per 1 januari 2025. Voor ondernemers in de KOR wordt het dus mogelijk om zich op elk moment af te melden.

Opnieuw aanmelden voor de KOR kan sneller.

Als u zich als ondernemer opnieuw wil aanmelden voor de KOR, dan hoeft u niet meer 3 jaar te wachten voor u weer kunt deelnemen. Vanaf 1 januari 2025 gaat deze zogenoemde uitsluitingsperiode alleen nog om de rest van het kalenderjaar waarin de ondernemer zich had afgemeld, en het kalenderjaar daarop.

Wilt u deelnemen aan de KOR? Uw jaaromzet mag dan maximaal € 20.000 zijn. Dat geldt voor het kalenderjaar waarin u zich aanmeldt, én voor het kalenderjaar daarvóór.

Aan- of afmelden doet u in Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Sinds 1 oktober 2024 is het aan- of afmelden voor de KOR eenvoudiger en sneller geworden, in Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Deelname KOR eindigt voor buitenlandse ondernemers.

Bent u als ondernemer niet in Nederland gevestigd, maar hebt u hier wel een vaste inrichting voor de btw én staat u geregistreerd voor de KOR? Dan mag u vanaf 1 januari 2025 niet meer deelnemen aan de KOR.

Nieuw: EU-KOR

Tot 1 januari 2025 kunnen ondernemers die zijn gevestigd in Nederland alleen de KOR in Nederland toepassen. Met de EU-KOR kunt u vanaf 1 januari 2025 ook een btw-vrijstelling krijgen voor 1 of meer EU-landen waar u zakendoet.

Bent u deelnemer aan de EU-KOR in bijvoorbeeld Frankrijk, België en Italië, dan krijgt u een btw-vrijstelling in deze 3 landen. Maar u kunt er ook voor kiezen om alleen in bijvoorbeeld België aan de EU-KOR mee te doen. Dan krijgt u alleen in België een btw-vrijstelling.

Met de EU-KOR berekent u geen btw aan uw klanten in andere EU-landen. Ook trekt u daar geen btw af, ook niet voor kosten die u voor uw leveringen hebt gemaakt. En u betaalt geen btw aan de belastingdienst van het land waar u zakendoet. U hoeft daar dus geen btw-aangifte te doen. Daarnaast moet u elk kwartaal een opgaaf kwartaalomzet bij ons indienen. Dat is een overzicht van de omzet die u in een kwartaal in de hele EU hebt behaald.

Voor deelname aan de EU-KOR gelden een aantal voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld de hoofdvestiging van de onderneming in Nederland zijn gevestigd. Een andere voorwaarde is de maximale jaaromzet van € 100.000 (in alle EU-landen, inclusief Nederland). Ook moeten deelnemers aan de EU-KOR zich houden aan de nationale omzetgrens van het EU-land waar ze de btw-vrijstelling willen toepassen.

Meer informatie via belastingdienst.nl/kor en belastingdienst.nl/eu-kor.