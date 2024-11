Beperking giftenaftrek ondernemers voor het goede doel: al aan sponsoring gedacht?

Inmiddels is gestemd in de Tweede Kamer over het Belastingplan 2025 en de aanvullende moties. De uitkomst daarvan is dat de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting niet wordt afgeschaft, maar wel wordt beperkt voor directeuren-grootaandeelhouders.

Dit is de tweede keer in een korte periode dat een kabinet heeft geprobeerd om de giftenaftrek te beperken. Wat zijn voor goede doelen de mogelijkheden om ondernemers te verleiden om financiële steun te verlenen nu de giftenaftrek uit de BV wordt beperkt? De wijziging moet nog worden aangenomen in de Eerste Kamer, in de loop van de maand december weten we of dat gebeurd is.

Bedrijven kunnen een aftrekbare gift aan goede doelen doen (anbi’s en steunstichting sbbi). Deze niet-zakelijke gift is tot 50 procent van de winst aftrekbaar, met een maximum van € 100.000. Dat betekent dat de giftenaftrek beperkt is voor vennootschapsbelastingplichtige ondernemers. Giften boven de genoemde bedragen zijn fiscaal niet aftrekbaar.

Vanaf 1 januari 2025 geldt voor een niet-zakelijke gift boven de hiervoor genoemde grens dat deze als een niet-zakelijke gift wordt aangemerkt en als uitdeling aan de aandeelhouder wordt aangemerkt. De aandeelhouder kan de uitgave vervolgens in de aangifte inkomstenbelasting als gift in aftrek brengen binnen de voorwaarden die daarvoor gelden.

Sponsoring of reclame alternatief voor giften

Als stichtingen en verenigingen ondernemers de mogelijkheid bieden om hen te sponsoren worden ze niet geraakt door de aftrekbeperking van giften. Bij de behandeling van het Belastingplan 2025 heeft de Staatsecretaris van Financiën over de aftrekbaarheid van sponsorbijdragen het volgende opgemerkt: ‘Als bedrijven goede doelen steunen door middel van sponsoring of reclame, vormen deze geen giften maar zakelijke kosten, die net als andere bedrijfskosten aftrekbaar zijn van de winst voor de Vpb. Ook uitgaven die worden gedaan in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn zakelijk en dus in principe aftrekbaar.’ Dat betekent dus dat stichtingen en verenigingen afspraken kunnen maken met bedrijven om zich te laten sponsoren. Dat verdient dan de voorkeur ten opzichte van het ontvangen van giften, omdat giften beperkt aftrekbaar zijn.

Voor bedrijven betekent het via sponsoring of reclame steunen van goede doelen wel dat de Belastingdienst moet beoordelen of bedragen aan goede doelen fiscaal aftrekbaar zijn als zakelijke uitgaven. Als de uitgaven gedaan zijn in het kader van de persoonlijke behoefte bevrediging van de aandeelhouder, zijn de kosten niet aftrekbaar. Als het om aanzienlijke bedragen gaat loopt de ondernemer een risico als de giftenaftrek onvoldoende ruimte geeft om de financiële steun in aftrek te brengen van de fiscale winst op grond van de giftenaftrek en de Belastingdienst het standpunt inneemt dat geen sprake is van sponsoring of reclame. Dan kan de aandeelhouder ook met een uitdeling aan hem in privé worden geconfronteerd waarover 15% dividendbelasting had moeten worden ingehouden en afgedragen en box 2 inkomstenbelasting verschuldigd is. Tot € 67.804 (voor fiscale partners € 135.608) is dat 24,5% en daarboven 31%.

Giften geen fiscale winst, sponsoring en reclame wel

Het goede doel zal voor zover giften worden ontvangen die niet tot de fiscale winst hoeven te rekenen op grond van het manage-arrest. Voor zover het om inkomsten uit sponsoring en reclame gaat ligt dat vermoedelijk anders. Dat betekent dat over de opbrengsten uit sponsoring en reclame minus de daarop betrekking hebbende kosten vennootschapsbelasting verschuldigd kan zijn. Als geld wordt ingezameld voor het goede doel zal een afweging gemaakt moeten worden tussen giften en sponsor- of reclame-inkomsten waarover vennootschapsbelasting verschuldigd is.

Voor zover goede doelen nog schenkingen verwachten van ondernemers die dat vanuit hun besloten vennootschap doen, kunnen ze die schenkingen bij voorkeur nog in 2024 ontvangen. Dan leidt die schenking voor zover die hoger is dan € 100.000 niet tot een uitdeling aan de directeur-grootaandeelhouder.

mr. Ewoud de Ruiter is belastingadviseur bij 3RRR Belastingadviseurs.

Meer weten over de vennootschapsbelastingplicht van verenigingen en stichtingen volg dan de cursus daarover bij Fiscaal Vanmorgen.