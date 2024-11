Super Micro strikt BDO en maakt groot deel koersverlies goed

Super Micro Computer heeft dinsdag een koerssprong van 23% gemaakt op de aandelenbeurzen in New York.

Beleggers reageerden verheugd op de aankondiging dat de Amerikaanse serverfabrikant in BDO een nieuwe accountant heeft gevonden. De koers van Super Micro dook eind oktober met 30% omlaag nadat EY de benen had genomen als controlerend accountant van de geplaagde Amerikaanse fabrikant, die ook een kantoor heeft in Den Bosch. EY liet toezichthouders weten zorgen te hebben over integriteit en ethiek van het bedrijf. Het Amerikaanse ministerie van Justitie begon in september een onderzoek naar mogelijke schendingen van boekhoudregels door Super Micro. Dat had in augustus de publicatie van het jaarverslag al uitgesteld om “interne controles op financiële rapportage” te beoordelen.

Super Micro is een belangrijke speler in de markt voor krachtige servers en software voor onder meer AI-toepassingen, datacenters en cloud computing. Het heeft inmiddels ook een plan ingediend bij techbeurs Nasdaq om zijn beursnotering te behouden.

De serverspecialist was een van de uitzonderingen op de aandelenbeurzen, want angst voor escalaties in Oekraïne leidde tot koersverliezen – behalve bij wapenfabrikanten.