Terugkijken: webinar ‘CSRD en ESRS: betrouwbare data’

Een webinar over de toepassing van de CSRD en ESRS en het verzamelen van betrouwbare data, mede georganiseerd door de SER, VNO-NCW en de NBA, is nu terug te kijken.

Aan de debattafel werd dieper ingegaan op het verzamelen van de juiste data voor het toepassen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de daaruit voortgekomen European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Onder leiding van Fleur Meerman van de SER behandelden verschillende sprekers de volgende vragen: wanneer is data betrouwbaar? Wat als deze data niet voorhanden is? Hoe is na te gaan of ontvangen data klopt? En wat moet er precies gemeten worden? De sprekers zijn RJ-waarnemer Eva Eijkelenboom (MKB-Nederland en VNO-NCW), Usha Ganga (NBA en werkgroepgroeplid RJ-werkgroep Duurzaamheidsverslaggeving), Maaike Fleur (Royal FloraHolland) en Noortje Crabbendam (SER).

Dit webinar wordt aangeboden door de Raad van de Jaarverslaggeving, MKB-Nederland, VNO-NCW, de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) en de Sociaal-Economische Raad (SER) en is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken. Een tweede webinar in deze serie, ‘Klaar voor de start? Een checklist’, wordt uitgezonden op dinsdag 3 december. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina van de SER.

De opname duurt ruim 45 minuten.