Voormalig accountant en vertrouweling Musk casht bij Tesla

De steun die Elon Musk gaf aan de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump deed de koers van het aandeel Tesla omhoog na 5 november omhoog spuiten naar een beurswaarde tot boven de $1000 miljard. Denholm (61) verkocht hierop 112.390 aandelenopties die volgend jaar zouden verlopen. Ze verdiende er ruim $35 miljoen mee.

Accounting

Robyn Denholm heeft een achtergrond in de accounting. Ze behaalde haar bachelor in econometrie en accounting aan de University of Sydney in Australië. Nadat ze haar studies had afgerond, werkte ze in de vroege jaren van haar carrière als accountant voor verschillende bedrijven, waaronder Ernst & Young. Daarna maakte ze de overstap naar de technologiesector. Ze bekleedde diverse management- en financiële functies. Zo was ze CFO bij bedrijven zoals Telstra en Juniper Networks en werkte ze bij Sun Microsystems. In 2014 kwam ze in het bestuur van Tesla. Eind 2018 kreeg ze de rol van voorzitter als vervanger van Musk.

Bonus van 56 mrd

Dit jaar had Denholm een groot aandeel in de strijd om Musk zijn bonus van $56 miljard te bezorgen. Zij voerde de druk bij aandeelhouders flink op, door via een brief uit te spreken dat de Tesla-oprichter mogelijk weg zou gaan als hij zijn geld niet kreeg.