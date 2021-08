Tesla-rijder kan beter nog even de hand aan het stuur houden

Door de zware subsidies op zakelijk elektrisch rijden zit menig ondernemer of werknemer inmiddels achter het stuur van een Tesla. Het is verstandig de handen nog even zelf aan dat stuur te houden: in de VS wordt na een reeks ongevallen het zelfrijdend systeem Autopilot door de toezichthouder onderzocht.

De National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), die de veiligheid van het Amerikaanse verkeer bewaakt, is een zogeheten preliminary evaluation gestart. Aanleiding is dat het sinds januari 2018 zeker elf keer is voorgekomen dat een zelfrijdende Tesla de plek van een eerder ongeval naderde, maar daarbij signalen als verkeerskegels of verlichte waarschuwingsborden negeerde. Het gevolg: de Tesla reed vol in op de daar al aanwezige voertuigen, waaronder die van diverse hulpdiensten. De meeste ongelukken vonden in het donker plaats.

Lees ook: Leasen Tesla levert bijna driekwart ton fiscaal voordeel op

In alle gevallen was de Autopilot of de ‘Traffic Aware Cruise Control’ ingeschakeld toen de Tesla de ongevalslocatie naderde. Ongeacht het ingeschakeld zijn van een rijhulpsysteem blijft de bestuurder van de auto verantwoordelijk voor het tijdig signaleren van obstakels, licht de NHTSA toe. Dat een zelfrijdende auto in plaats van een ongeluk te vermijden er nog een schepje bovenop doet, is niet de bedoeling. De autoriteit wil nu weten wat er in de elf gevallen is misgegaan.

Om welke modellen gaat het?

De tak die gebreken aan voertuigen onderzoekt (ODI) gaat nu het rijhulpsysteem onderzoeken van de bouwjaren 2014 tot en met 2021. Het gaat om alle modellen die in die jaren zijn gebouwd: de models Y, X, S en 3. In totaal zijn dat zo’n 765.000 auto’s. ‘Het onderzoek zal kijken naar de technologie en methoden waarmee de betrokkenheid van de chauffeur wordt gemeten, ondersteund en aangemoedigd.’