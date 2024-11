AV-Top 50 | “Wat goed was voor mij, gun ik anderen ook”

Het leven is onvoorspelbaar. Dat blijkt uit het verhaal van Iris Aben. Na de middelbare school koos ze voor het hotelwezen. Gastvrijheid was haar ding. Tot ze tijdens de laatste stage van haar opleiding en bijna afgestudeerd terechtkwam op de financiële administratie van een hotel.

“Dat vond ik eigenlijk veel leuker dan in de keuken staan en gasten bedienen”, blikt Aben terug.

“En ik bleek talent te hebben voor cijfers. Bij toeval viel mijn oog op een advertentie voor werken en leren tegelijk. Ik reageerde en kwam terecht bij KPMG in Amstelveen.”

Big4

Ze had nog nooit van KPMG gehoord, maar bij deze Big4 kreeg Aben drie jaar lang een financiële opleiding. Daarna studeerde ze verder tot ze AA-accountant was. “Vooral het contact met klanten, met ondernemers, vond ik erg leuk. En het cijfermatige sprak me erg aan. Kortom, ik heb 12 jaar met veel plezier bij KPMG gewerkt.” Maar gaandeweg ontdekte ze dat ze niet helemaal in de cultuur paste. “Bij de Big4 is het up or go, terwijl ik steeds minder de ambitie had om partner te worden. Daarbij haalde ik mkb-klanten binnen met wie ik een goede klik had, maar die voor KPMG niet zo interessant waren. Daarom besloot ik in 2017 mijn eigen accountantskantoor op te richten en alleen nog klanten aan te nemen die ik leuk vond.”

Jongeren enthousiast maken

Ook die stap was een vorm van “het roer om”, net als het veranderen van studie jaren daarvoor. Van werken op een druk en hectisch kantoor stond Aben er nu alleen voor. Maar dat gaf haar ook veel vrijheid. Bijvoorbeeld om haar interne drijfveren te volgen. “De afgelopen jaren heb ik gezien hoe groot het gebrek aan accountants is. Wat me vooral zorgen baart is dat jonge mensen na een paar jaar teleurgesteld het vak verlaten. Dat gaat me aan het hart, helemaal omdat de accountancy mij veel heeft gegeven: leuk en

nuttig werk, interessante klanten, een goed inkomen, een goed netwerk, groei en ontwikkeling en dat zonder studieschuld. Dat zou jongeren toch moeten aanspreken! Het probleem is dat de meeste jongeren niet weten wat accountancy inhoudt.”

Idealisme

Vanuit dat idee is Aben begonnen met een community voor jongeren. Ze doet dit onder de paraplu van haar nieuwe bedrijf Like Finance. Doel is jongeren op een leuke manier in aan­raking te brengen met en enthousiast te maken voor finance en accountancy. “We geven bijvoorbeeld tips hoe je met geld kunt omgaan. En hoe je met een talent voor cijfers een heel mooie carrière kunt hebben. Daarnaast laten we zien hoe veelzijdig de accountancy is.” Nieuwste loot aan de stam is de Like Finance Academy. “Hiermee gaan we praktijkgerichte trainingen aanbieden, met name gericht op starters in de accountancy. Zodat ze zo snel mogelijk doorgroeien naar de middenlaag en in dienst blijven van het accountantskantoor. Als ik jonge professionals laat zien hoeveel kanten je binnen de accountancy op kunt, zijn ze vaak verbaasd. Dat wisten ze helemaal niet! Ik hoop dat ik eraan kan bijdragen dat ze toch in het vak blijven. Ja, noem mij maar idealistisch. Maar wat zo goed is geweest voor mijzelf, gun ik ook anderen.”

Tekst: Rutger Vahl

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2024. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av3-2024-av-top-50-2024/