AV-Top 50 | Welke kantoren vallen (net) buiten de AV-Top 50?

In dit artikel zetten we deze kantoren op een rij, al is er geen sprake van een ranglijst of uitbreiding van de bestaande lijst. Simpelweg omdat over veel van de kleinere kantoren vaak onvoldoende financiële gegevens beschikbaar zijn, en bovendien de kans op een onvolledig overzicht steeds groter wordt naarmate de omvang van kantoren afneemt. De AV-runner-uplijst is dan ook niets meer of minder dan een voorlopige inschatting, voornamelijk op basis van het aantal mede­werkers, maar geeft toch al een aardig inkijkje.

Boven- en ondergrens

De bovengrens van de AV-runner-uplijst ligt grofweg in de categorie kantoren met 120 tot 150 medewerkers. De ondergrens (en dus de nummer 100) zal een accountantskantoor zijn met zo’n vijftig tot zestig medewerkers. De meeste kantoren tussen de plaatsen 50 en 100 zijn allround mkb-kantoren, maar er zijn ook enkele gespecialiseerde kantoren bij. Zoals de ZorgAccountants, dat zich volledig focust

– de naam laat al weinig te raden over – op zorg en welzijn. Het Tilburgse Scab Accountants & Adviseurs richt zich dan weer helemaal op de bouw, en is daarnaast specialist in loonadmini­stratie en personeelsadvies. De meeste kantoren hebben een, twee of drie vestigingen, de grootste soms ruim een handvol.

Fusies en overnames

Enkele kantoren in de AV-runner-uplijst zijn de afgelopen jaren gegroeid dankzij fusies en overnames. Zo werden de Zirkzee Groep (zo’n 90 medewerkers, vestigingen in Noordwijk en Gouda) en de Active Groep (ongeveer 25 medewerkers, vestiging in Hoofddorp) vorig jaar samen Wecountancy. In het noorden sloot Bastiaan Accountants uit Groningen zich begin dit jaar aan bij AKSOS Accountants, met vestigingen in Groningen, Zwolle en Leeuwarden. Daarmee ontstond een organisatie met een kleine tachtig medewerkers. En in dezelfde regionen nam Van der Meer (met vestigingen in Groningen, Leek en Oosterwolde) het Groningse VDW Accountancy over. Het Barchemse AVB Accountants en Berdano Salarisverwerking voegden zich dit jaar dan weer bij Westerveld en Vossers, dat voornamelijk actief is in de Gelderse regio’s Achterhoek en de Liemers. Daarmee ontstond er een organisatie met zo’n 75

medewerkers. Ook Brabant Accountants en Belastingadviseurs groeide door diverse over­names de laatste jaren al flink.

Impact fusies en overnames

Niet in de runner-uplijst en ook niet in de AV-Top 50: Van Braak. Dat kantoor hoort met tien vestigingen en (volgens de eigen website) ruim tweehonderd medewerkers eigenlijk in de AV-Top 50 te staan, maar levert als een van de weinigen nooit financiële gegevens aan.

Kantoren als Baat, OOvB en Borrie vielen dit keer net buiten de AV-Top 50. Toch zullen de komende jaren nog verschillende kantoren opschuiven naar die ranglijst, als gevolg van de vele recente fusies en overnames in de sector. Mede daardoor komen dit jaar onder meer al Wesselman, Londen & Van Holland, HLB Blömer en Koeleman nieuw in de AV-Top 50 terecht. Een andere kandidaat om door te groeien is wellicht 216 Accountants, waar met het ambitieuze Netsam Participaties in elk geval een private equity­investeerder achter zit die mikt op flinke groei. Ook DK, WEA Deltaland, Hendriksen, Witlox VCS, Govers,

KRC Van Elderen, Lentink De Jonge en Brabant lijken toekomstige kandidaten voor een plekje

in de AV-Top 50.

Tekst: Misha Hofland