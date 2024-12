Uitzenders zien kansen door handhaving Wet DBA

Branchevereniging ABU verwacht dat een op de tien zzp’ers die geraakt dreigen te worden door de veranderingen, zal uitwijken naar een uitzend- of detacheringsbureau. “Er is maar een beperkt deel van de zzp’ers dat geraakt wordt door de handhaving en wetgeving die gaat komen”, zegt directeur Jurriën Koops. In totaal gaat het volgens hem om ongeveer 600.000 zzp’ers die mogelijk als schijnzelfstandige aan het werk zijn.

Beveiliging en kinderopvang

Tot 15% van deze groep zal kiezen voor werken op uitzendbasis, denkt hij. “De andere 80% zal voor een deel doorgaan als zzp’er en voor een deel in loondienst gaan, of zoekt een inkomen elders.” Koops voorziet vooral toeloop van uitzendkrachten in sectoren als de beveiliging en kinderopvang. Hij denkt wel dat het voor een uitzendbureau makkelijker is om in te stappen in branches waar de tarieven lager liggen.

Lichte verschuiving naar uitzendwerk

De ABU ziet branches, zoals de kinderopvang, die werken met zzp’ers volledig afzweren, maar ook sectoren, zoals de bouw, waar werkgevers geen gezamenlijke lijn trekken. Marktleider Randstad ziet inmiddels een lichte verschuiving van zzp- naar uitzend- en detacheerconstructies. Het bedrijf begon recent samenwerkingen met Uber Eats en ggz-instelling Parnassia, waarbij zzp’ers wordt aangeboden via een andere contractvorm hun werk te blijven doen. Ook woningcorporaties, het onderwijs en partijen binnen de financiële sector vragen Randstad om raad.

