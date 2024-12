Trage invoering CSRD zorgt voor onduidelijkheid over rapportageplicht

Nederland is te laat met het implementeren van de Europese CSRD-richtlijn. Dat zorgt bij grote bedrijven en accountants voor onduidelijkheid over de duurzaamheidsrapportage.

Met ingang van boekjaar 2024 moeten grote beursgenoteerde bedrijven conform de CSRD verslag gaan doen van hun prestaties op het gebied van duurzaamheid. Het is alleen nog maar de vraag of dat voor Nederlandse bedrijven ook gaat gelden, want het wetsvoorstel waarmee de richtlijn in Nederlandse wetgeving wordt omgezet, zal waarschijnlijk niet tijdig (voor eind dit jaar) door de Tweede Kamer worden aangenomen.

Niet bindend voor ondernemingen

Juridisch gezien zouden ondernemingen daarmee dus nog onder de rapportageplicht kunnen uitkomen, zo schrijft het FD. “De richtlijn is bindend voor lidstaten, maar nog niet voor individuele ondernemingen”, zegt Anke Laan, accountant en hoofd van de duurzaamheidspraktijk van EY, in het dagblad. “Dat creëert veel onduidelijkheid en onzekerheid voor onze klanten.”

De EU-lidstaten moesten de CSRD al op 6 juli hebben omgezet in wetgeving, maar 17 van hen, waaronder Nederland, hebben dat niet gehaald. De Europese Commissie heeft al een inbreukprocedure gestart. Is de wet op 1 januari nog geen feit, dan kan de zaak aanhangig worden gemaakt bij het Europese Hof van Justitie.

Niet terugkrabbelen

Maar voor bedrijven betekent de vertraging dat er geen wettelijke plicht is om over duurzaamheid te gaan rapporteren. Advocaat en hoogleraar ondernemingsrecht Steven Hijink noemt het “een juridisch niemandsland” en “implementatiegepruts”. Behalve in een wetsvoorstel wordt de CSRD ook ingevoerd met een algemene maatregel van bestuur, die evenmin al is aangenomen en onderwerp is van Kamervragen. Het ministerie van Justitie zegt het wetsvoorstel binnenkort in te dienen, maar geeft nog geen datum.

Robert Metzke, hoofd duurzaamheid bij Philips, geeft aan dat de meeste grote beursbedrijven gewoon volgens CSRD zullen rapporteren komend jaar. “Zij hebben al naar hun stakeholders gecommuniceerd dat ze dit gaan doen. Dan kun je niet in één keer terugkrabbelen.” Volgens Hijink valt eerder te verwachten dat de niet-beursgenoteerde bedrijven, die pas later aan de beurt komen, vertraging in de wetgeving zullen aangrijpen om CSRD-rapportage nog even in de ijskast te zetten.

In Duitsland is het wetsvoorstel inmiddels controversieel verklaard en Zweden heeft invoering uitgesteld tot 1 juli 2025. De AFM roept intussen alle betrokken partijen op om over verslagjaar 2024 te rapporteren conform de CSRD en ESRS. Philips en ASR hebben laten weten aan die oproep gehoor te geven.

Bron: FD