Staatssecretaris laat oordeel over stichtingen Laurentien aan accountant

De stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH), opgericht door prinses Laurentien, belooft tegen lage uitvoeringskosten een bijdrage te leveren aan de hersteloperatie na het Toeslagenschandaal. Die uitvoeringskosten kunnen laag blijven omdat de stichting veel met vrijwilligers werkt. Volgens de begroting huurt de stichting tussen de tweehonderd en driehonderd medewerkers in, die jaarlijks per persoon tussen de 144.000 en 243.000 euro kosten. Hiernaast stroomt er van de bedragen die het ministerie van Financiën overmaakt, jaarlijks 243.000 euro via SGH naar een andere stichting van prinses Laurentien, de Number 5 Foundation. Dat blijkt uit de openbaar gemaakte begroting van de stichting.

Accountant onbekend

Het is aan de onafhankelijke accountant om — na afloop van het boekjaar — te beoordelen of deze betalingen terecht zijn, schrijft staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (NSC, Fiscaliteit) in antwoord op Kamervragen van Joost Eerdmans (JA21). Welke accountant dit is, is onbekend. Dat komt onder meer omdat SGH nog geen uitgebreide financiële jaarverslagen voor 2023 en 2024 heeft openbaargemaakt. Dat komt, volgens Van Oostenbruggen, omdat de werkzaamheden van SGH in 2023 beperkt waren. Met SGH is de afspraak gemaakt dat de kosten over 2024 door een externe accountant worden gecontroleerd.

243.000 per jaar

Volgens de begroting van SGH gaat het om kosten voor trainingen en gebruik van het kantoor van Number 5 in Den Haag. De stichting zelf schreef eerder aan de krant NRC dat ‘alle bedragen die Number 5 in rekening brengt aan SGH zonder winstoogmerk, alleen kostendekkend en goedgekeurd door de accountant’ zijn. De staatssecretaris schrijft er ook van op de hoogte te zijn dat de kosten voor inhuur van personeel bij SGH oplopen tot 243.000 per medewerker per jaar. “De begroting van de SGH is primair gebaseerd op inhuur van personeel, omdat het hier om een complexe tijdelijke opdracht gaat,” schrijft hij in een verklaring. “Over de uitvoering van de opdracht legt de SGH elk kwartaal verantwoording af, in welk gesprek uiteraard ook de doelmatigheid van gemaakte kosten aan de orde komt.”

‘Suggestief’

SGH reageerde in november op een artikel in NRC waarin deze bedragen werden onthuld. “De suggestie in het NRC artikel dat het werken voor SGH ‘lucratief’ zou zijn, is volledig onjuist”, laat SGH weten. “Zowel onze accountants als het ministerie van Financiën kunnen bevestigen dat SGH geen enkel commercieel belang heeft en dat hier geen sprake van is. Wij – en hopelijk vele anderen in Nederland – zijn onze partners enorm dankbaar voor hun expertise en onze missie-gedreven samenwerking.” Volgens SGH staat het artikel in NRC “vol onjuistheden en tegenstrijdigheden” en is het “suggestief” over de werkwijze van onze stichting. “We betreuren ten diepste dat NRC ondanks onze herhaalde toelichtingen, de keuze heeft gemaakt onze gedetailleerde toelichtingen en informatie niet te gebruiken en feitelijkheden te verdraaien. Door een onjuiste lezing en interpretatie van de begroting van SGH kloppen geen van de genoemde cijfers en bedragen. Deze berichtgeving zet individuen en organisaties – en daarmee in feite ook benadeelde ouders – onterecht in een kwaad daglicht. De beweegreden om dit te doen, is voor ons een raadsel.”