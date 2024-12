Nog geen accountantsverklaring Cordaid na ‘ontwikkelingen die vragen oproepen’

Daarom is “een externe partij ingeroepen om ons te helpen deze vragen, die mogelijk impact kunnen hebben op de jaarrekening 2023, te beantwoorden.” Dat meldt de hulporganisatie – één van de grootste in Nederland – in een verklaring op de eigen website.

door Misha Hofland

Het aanvullende onderzoek heeft er volgens Cordaid toe geleid dat het de jaarrekening over 2023, inclusief controle door de externe accountant, nog niet heeft kunnen afronden. De conceptjaarrekening en het conceptjaarverslag 2023 zijn volgens de hulporganisatie beschikbaar. De conceptbalans en resultatenrekening over 2023 zouden vanaf vrijdag 20 december online moeten staan, stelt Cordaid. Vrijdagmiddag was daar echter nog geen sprake van. Update: inmiddels staan de conceptbalans en resultatenrekening hier.

Accountancy Vanmorgen stelde Cordaid diverse vragen over de cryptische verklaring, zoals wat de aard is van de vragen die zijn gerezen, welke externe partij is ingeschakeld met welke opdracht, en wanneer de verwachting is dat de accountant wel zijn werk zal kunnen afronden. Een woordvoerder van de hulporganisatie laat echter weten dat er vooralsnog geen vragen worden beantwoord over de kwestie. “Voor nu houden we het bij het statement zoals geformuleerd. Zodra we meer informatie hebben die we kunnen delen, plaatsen we het op onze websites.”

In de verklaring op de eigen site meldt Cordaid onder andere: “Optimale transparantie en openheid is in alle facetten van ons werk het uitgangspunt. We vinden het jammer dat na een jaar waarin we als Cordaid stappen hebben gezet in het realiseren van impact en transformatie, het nog niet is gelukt dit jaar tijdig af te sluiten met een jaarrekening 2023, inclusief een controleverklaring van de accountant. We blijven doorgaan op de ingeslagen weg van structurele verbeteringen en we streven ernaar om nadere informatie te geven over de bevindingen en eventuele verbeteringen zodra dit mogelijk is.”

Verklaring met beperking EY

Een blik op het (laatst gepubliceerde) jaarverslag 2022 van Cordaid leert dat de financiële situatie niet al te best lijkt, en de interne financiële beheersing bij de hulporganisatie in elk geval verre van op orde is. 2022 werd met een verlies van €9 miljoen afgesloten, voor 2023 werd een verlies van €6,7 miljoen voorzien. Dat kon wel worden opgevangen, aangezien er reserves en fondsen van €105,3 miljoen zijn. Maar Cordaid meldt al jaren met een negatief operationeel resultaat te kampen, en een tot 2030 lopende strategie te hebben ontwikkeld om te bereiken dat er een gezonde en financieel duurzame organisatie ontstaat.

EY was controlerend accountant en gaf bij de cijfers over 2022 een verklaring met beperking af. Dat heeft volgens het accountantskantoor te maken met een hoog personeelsverloop bij de financiële afdelingen van de landenkantoren van Cordaid en een tekort aan financieel personeel op het wereldwijde hoofdkantoor in Den Haad, in combinatie met wijzigingen in de samenstelling van de raad van bestuur. Dat maakte het volgens de accountant onmogelijk om gedurende 2022 en 2023 effectieve interne controles te handhaven. “As a result, we found deficiencies in internal controls relating to project management and timely settlement of projects.”

Bovendien was Cordaid als gevolg van deze tekortkomingen niet in staat om de accountant alle relevante informatie te verstrekken die nodig is om de inhoudelijke controlewerkzaamheden uit te voeren, meldt EY. Daarbij ging het onder andere om de volledigheid van de kortlopende verplichtingen (voornamelijk projectverplichtingen) per 31 december 2022 voor de landenkantoren. EY wijst ook op bevindingen uit eerder door EY uitgevoerde controleprocedures die niet geëvalueerd zijn. Daarbij gaat het met name om bevindingen over zaken die verband houden met de Democratische Republiek Congo, meldt de controlerend accountant. “We disclaimed our opinion on the 2020 financial statements for matters related to amongst other things allegations of integrity breaches in that country and we were unable to determine whether or to what extent these matters are related. Cordaid is in the process of remediating the deficiencies and investigating the matters.”

Wellicht dringt een oude bekende er momenteel op aan om orde op zaken te stellen bij Cordaid. Oud-minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus werd namelijk in april aangesteld als de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. In oktober werd bekendgemaakt dat financieel directeur Lorena Paz Quintero per 1 januari opstapt.