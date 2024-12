Heinen wil werk maken van efficiëntere witwascontroles

Heinen zegde dat toe in een debat met de Tweede Kamer over toegang tot betalingsverkeer en de Wwft. Ondernemers hebben te maken met oplopende wachttijden en strengere controles bij het openen van een bankrekening, terwijl banken veel geld en menskracht kwijt zijn aan de anti-witwascontroles.

Onwenselijk

“Je haalt in dit land sneller een masterdiploma dan dat je een bankrekening hebt”, schetste Kamerlid Flach (SGP) de stemming over doorgeschoten Wwft-controles. “Ik heb ook gehoord over eerlijke ondernemers met zuurverdiende centen en een legitiem bedrijfsmodel die opeens geen toegang meer hebben”, aldus Heinen. “Ik vind dat onwenselijk en ik ga hierover met banken praten.” Hij kan nog niet zeggen wanneer daar meer duidelijkheid over komt, maar wil eind januari wel ‘contouren schetsen’.

Niet alles kan tegelijk

Heinen stelt verder dat de crux vooral zit in de interpretatie van de Wwft en niet in de wet zelf. “Ik zie dat dit zo niet langer kan. Maar we moeten ook onderling het debat aangaan, want als een poortwachter een signaal mist, hangt hij wel aan de hoogste boom.” Banken als ING en Rabobank kregen de afgelopen jaren zware boetes omdat hun witwascontroles tekortschoten; daarna hebben ze veel geld gestoken in het opzetten van afdelingen die zich daarmee bezighouden. Heinen wijst ook op het privacy-argument dat de Kamer vaak hanteert. “We willen allemaal criminaliteit bestrijden, maar het mag niet ten koste gaan van de privacy. En dat gaat niet samen.”