KPMG en UvA gaan samen onderzoek doen naar AI in accountancy

KPMG stelt daarvoor elk jaar een bijdrage beschikbaar van € 100.000. De samenwerking is een nieuwe toevoeging aan het AI4Fintech-programma. Dat heeft als doel om wetenschap en bedrijfsleven te verbinden, met een focus op financiële technologie.

Ook focus op auditen van AI

De samenwerking bestaat uit cofinanciering op onderzoeksprojecten, waarbij KPMG ook praktijkkennis inbrengt. De resultaten van het onderzoek worden publiek beschikbaar. De onderzoeken gaan zich zowel richten op het toepassen van AI in de audit als op het auditen van AI zelf – dus de betrouwbaarheid en een verantwoorde toepassing ervan. De coördinatie voor de onderzoeksprojecten ligt bij AI4Fintech, een initiatief dat onlangs door de UvA is gelanceerd als interdisciplinaire samenwerking tussen de faculteiten Economie & Bedrijfskunde, Natuurkunde, Wiskunde en Informatica en Rechten.

AI goed voor 10% IT-budget

Volgens de onderzoekspartners is onderzoek naar de betrouwbaarheid van AI hard nodig. “Op dit moment is AI goed voor 10 procent van het IT-budget van de meeste organisaties. Opvallend is hierbij de prioriteit die wordt gegeven aan generatieve AI om de financiële verslaglegging te verbeteren. Dat maakt dit onderzoek – met name het onderzoek naar de betrouwbaarheid – de komende jaren dus extra belangrijk.”