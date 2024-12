NBA-advies: handel alvast conform CSRD

De NBA adviseert accountants voor oob-organisaties de CSRD-richtlijn voor duurzaamheidsrapportage alvast aan te houden, al is die nog niet in de Nederlandse wet verankerd.

De NBA heeft Alert 49 uitgebracht, die is gericht op de gevolgen van de late implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in de Nederlandse wetgeving, en de interpretatie van de wetgevende bepalingen ten aanzien van de conclusieparagraaf van de accountant.

Maatschappelijke verwachtingen

De NBA adviseert zo veel mogelijk te handelen in overeenstemming met de voorgenomen wet- en regelgeving. Die had op 6 juli al ingevoerd moeten zijn om de CSRD-regels tijdig te implementeren, maar dat is bij lange na niet gelukt. “Hierdoor is in de Nederlandse wetgeving nog niet opgenomen dat organisaties van openbaar belang (oob’s) met meer dan 500 werknemers worden verplicht om over boekjaar 2024 duurzaamheidsrapportering op te stellen en deze door een accountant van assurance te laten voorzien.” Daarom moeten tot het moment van inwerkingtreding van de implementerende wetgeving ondernemingen blijven voldoen aan het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie, dat beperktere eisen stelt. Ook is de verantwoordelijkheid van de accountant anders, geeft de NBA aan. “De NBA adviseert ondernemingen en accountants om zoveel mogelijk te handelen overeenkomstig de voorgestelde wetgeving. Dit komt tegemoet aan de maatschappelijke verwachtingen.”

Op basis van compliance

De accountant zal een duidelijke conclusie moeten geven, met een beperkte mate van zekerheid, over de duurzaamheidsrapportering. “In aansluiting op de voorgestelde wettelijke bepalingen, adviseert de NBA haar leden om deze conclusie op basis van compliance te formuleren. Dat sluit aan op de bewoordingen in CSRD en op de praktijk in andere Europese lidstaten.”

De NBA merkt verder op dat de naleving van ESRS betekent dat moet zijn voldaan aan de fundamentele kwalitatieve kenmerken (relevantie en getrouwe weergave) en de versterkende kwalitatieve kenmerken (vergelijkbaarheid, controleerbaarheid en begrijpelijkheid). “De conclusie van de accountant omvat daarmee ook de naleving hiervan.” De NBA heeft ook voorbeeldteksten van de assurance-rapporten gepubliceerd in het Nederlands en in het Engels.

De organisatie overlegt met de ministeries van Financiën en van Justitie en Veiligheid over de consequenties van de invoering van CSRD in Nederland, met name gericht op het overgangsrecht.

