Bijtelling privégebruik auto in 2025: hoe zit het?

De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. In 2025 zijn er twee tarieven voor de bijtelling: 17% en 22%.

Als iemand privé met een auto rijdt die tot het ondernemingsvermogen behoort, moet hij een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik, tenzij hij kan aantonen dat hij op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden. Ook een werknemer die privé in een auto van de zaak rijdt, moet bijtelling betalen.

Privékilometers

Rijdt iemand per kalenderjaar 500 kilometer of minder privé? Als je dit kunt aantonen, heb je geen bijtelling.

Alle kilometers die iemand niet voor het werk rijdt, zijn privékilometers. Kilometers voor woon-werkverkeer zijn zakelijke kilometers.

Bijtelling

De bijtelling is een percentage van de catalogusprijs van de auto en hangt af van de datum 1e toelating. Dat is de datum waarop de auto voor het eerst op de weg is toegelaten (waar ook ter wereld).

De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. De uitstootgrenzen worden elk jaar opnieuw vastgesteld.

Weet je de catalogusprijs niet? Je vindt de catalogusprijs van de meeste auto’s door op de site van de RDW de kentekencheck te doen.

De onderstaande tabel geldt voor auto’s met een datum van eerste toelating in 2025.

Tabel percentage bijtelling 2025

Categorie CO2-uitstoot in gram per kilometer 17% bijtelling 0 22% bijtelling meer dan 0

In 2025 vallen alleen bepaalde auto’s zonder CO2-uitstoot volledig in het 17%-tarief. Het verlaagde percentage van 17% geldt voor auto’s op waterstof en voor auto’s die volledig worden aangedreven door geïntegreerde zonnecellen. De zonnecellen moeten een vermogen hebben van ten minste 1 kilowattpiek en de accu mag geen lood bevatten.

Voor andere nulemissie-auto’s geldt de 17% bijtelling slechts tot en met een cataloguswaarde van € 30.000. Voor het deel daarboven geldt de bijtelling van 22%.

Hoe lang geldt verlaagd percentage?

Als iemand in het verlaagde bijtellingspercentage (17%) valt, geldt dat percentage voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand van eerste toelating. Is die datum bijvoorbeeld 7 maart, dan start de 60-maandsperiode dus op 1 april.

Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden.

Hoe wordt datum eerste toelating bepaald?

Als datum van de eerste toelating geldt de datum waarop de auto voor het eerst in gebruik is genomen. Dat kan in Nederland zijn, maar ook in het buitenland. Bij nieuwe auto’s valt dit moment samen met de datum waarop voor het eerst een kenteken is afgegeven. Maar dit hoeft niet altijd zo te zijn, bijvoorbeeld bij import van gebruikte auto’s.

Bron: belastingdienst.nl