Fiscus informeert over gegevensuitwisseling en fiscale regels online platformen

Mensen kunnen deze maand een overzicht ontvangen van online platformen waarvan zij gebruik maakten in 2024, meldt de Belastingdienst. Het gaat om een overzicht van hun activiteiten op de platformen, zoals de verkoop van (tweedehands) spullen, de verhuur van transportmiddelen of onroerend goed en het leveren van persoonlijke diensten.

Het overzicht wordt door de online platformen gedeeld met de Belastingdienst. Deze gegevensdeling is gebaseerd op de EU-richtlijn DAC7, die sinds 1 januari 2023 van kracht is en los staat van de ongewijzigde belastingplicht.

De EU-richtlijn DAC7 verplicht online platformen zoals Marktplaats, Vinted en Airbnb om gegevens van hun gebruikers te delen met de Belastingdienst. Daarbij gaat het om onder andere het burgerservicenummer (BSN), het aantal transacties en de opbrengst. Het doel van deze richtlijn is meer transparantie over inkomsten uit verkoop van spullen, verhuur van transportmiddelen en onroerend goed, en het leveren van persoonlijke diensten via online platformen.

Overzicht voor gebruikers

Uiterlijk eind januari 2025 kunnen gebruikers een overzicht ontvangen van het platform met de gegevens die aan de Belastingdienst worden doorgegeven. Zij kunnen deze gegevens controleren en eventuele fouten bij het platform melden.

Voor de verkoop van (tweedehands) spullen geldt een drempel: platformen delen alleen gegevens als een gebruiker 30 transacties of meer heeft uitgevoerd of meer dan €2.000 omzet heeft behaald. Bij verhuur van transportmiddelen en onroerend goed en bij persoonlijke dienstverlening moeten altijd gegevens worden gedeeld, hier geldt geen ondergrens.

Fiscale regels

Het delen van gegevens hoeft niet te betekenen dat een gebruiker belasting moet betalen over de opbrengst. Over de verkoop van tweedehands spullen hoeven particulieren meestal geen belasting te betalen. Dit geldt voor particulieren die hobbymatig of in de privésfeer verkopen, zonder het doel en de verwachting om winst te maken. In dat geval hoeven zij de opbrengst niet op te geven in de aangifte inkomstenbelasting. De verplichting voor platformen om gegevens te delen staat dus los van de belastingplicht; de fiscale regels zijn niet veranderd door DAC7.

Bron: Belastingdienst